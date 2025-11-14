板橋某國小師控遭小六生揮美工刀嗆聲 新北教育局：家長致歉允加強輔導

新北市一名國小美術教師指控疑似遭學生揮美工刀、踹腳攻擊，教育局對此回應。（記者黃子暘攝）

新北市板橋區一名國小美術教師在社群媒體Threads上發文訴苦表示，13日上課竟遇到學生疑似向她揮美工刀嗆聲、作勢要毆打的情況，事件引發網友關注，當事教師也表示自己足部受傷，已去驗傷。新北市教育局今（14）日回應，該案因學生誤會教師指責，情緒失控發生衝突，造成教師右腳挫傷，學生家長已向教師致歉，學校已啟動輔導機制，關懷師生雙方身心狀況。

這名教師在社群媒體上指出，她進入教室後，疑遭學生因美勞道具被壓壞而口氣不佳地對話，並疑遭學生嗆聲「當老師就了不起嗎」等語，當事教師憤而回應「當老師是了不起」，自己是來教書，而非接受學生脾氣的，未料學生疑似翻出美工刀並推出刀片，握拳衝向她。

教師說，導師見狀上前拉住學生，她也抓住學生握刀的手，反遭學生疑似用力踹腳背，其他學生見狀還笑出來，種種遭遇讓她覺得非常委屈，執教十幾年首次遇到這種狀況，並前往醫院驗傷保留證據。

教育局表示，該案發生在美術課間，因學生誤會教師指責，情緒失控發生衝突，立刻被導師制止，學務與教務人員也到場啟動校安機制，教師右腳挫傷，學校持續關心師生雙方身心狀況；另外輔導處已經介入特教資源輔導，了解學生情緒與行為原因，並請家長到校關心，學生家長已道歉並承諾加強輔導。

