為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    板橋某國小師控遭小六生揮美工刀嗆聲 新北教育局：家長致歉允加強輔導

    2025/11/14 14:49 記者黃子暘／新北報導
    新北市一名國小美術教師指控疑似遭學生揮美工刀、踹腳攻擊，教育局對此回應。（記者黃子暘攝）

    新北市一名國小美術教師指控疑似遭學生揮美工刀、踹腳攻擊，教育局對此回應。（記者黃子暘攝）

    新北市板橋區一名國小美術教師在社群媒體Threads上發文訴苦表示，13日上課竟遇到學生疑似向她揮美工刀嗆聲、作勢要毆打的情況，事件引發網友關注，當事教師也表示自己足部受傷，已去驗傷。新北市教育局今（14）日回應，該案因學生誤會教師指責，情緒失控發生衝突，造成教師右腳挫傷，學生家長已向教師致歉，學校已啟動輔導機制，關懷師生雙方身心狀況。

    這名教師在社群媒體上指出，她進入教室後，疑遭學生因美勞道具被壓壞而口氣不佳地對話，並疑遭學生嗆聲「當老師就了不起嗎」等語，當事教師憤而回應「當老師是了不起」，自己是來教書，而非接受學生脾氣的，未料學生疑似翻出美工刀並推出刀片，握拳衝向她。

    教師說，導師見狀上前拉住學生，她也抓住學生握刀的手，反遭學生疑似用力踹腳背，其他學生見狀還笑出來，種種遭遇讓她覺得非常委屈，執教十幾年首次遇到這種狀況，並前往醫院驗傷保留證據。

    教育局表示，該案發生在美術課間，因學生誤會教師指責，情緒失控發生衝突，立刻被導師制止，學務與教務人員也到場啟動校安機制，教師右腳挫傷，學校持續關心師生雙方身心狀況；另外輔導處已經介入特教資源輔導，了解學生情緒與行為原因，並請家長到校關心，學生家長已道歉並承諾加強輔導。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播