入住才9個月就長壁癌 陳怡君揭北市華榮社宅管理漏洞多

陳怡君揭，華榮社宅才入住9個月，陸續有漏水壁癌、指示牌亂丟、停車場被撞破等缺失。（陳怡君提供）

台北市長蔣萬安今（14日）至議會專案報告都更效率與社宅推動進度；市議員陳怡君質詢指出，台北市華榮社宅維護螺絲掉滿地，市民入住9個月就長壁癌，電梯使用許可證也過期，視民眾安全於無物。

華榮社宅位於士林區華聲街，基地面積3090平方公尺，為地上11層、地下3層建物，內有市場、圖書館、日托據點等設施，提供118戶社宅，於今年2月陸續點交入住。陳怡君今指出，有住戶反映，2月入住迄今超過9個月，圖書館竟然還在裝修；經查該社宅圖書館為市立圖書館士林分管，預計要12月才會開幕，但現場並無張貼公告，讓民眾霧煞煞，她也認為實在讓民眾等太久了。

此外，陳怡君指出，民眾也反映電梯的建築物升降設備使用許可證已經過期4個月，並且僅用影印紙浮貼於電梯上，無心民眾公共安全，社宅內避難指引牌損壞且被隨意丟棄地面，逃生梯窗口也出現漏洞，因此而漏水產生壁癌。

她實際至社宅查看，發現停車場細緻度待改善，停車場沒有車擋設計，導致停車場牆壁被撞凹了二個大洞；此外，車閘柵欄也因為感應不良，導致繳了錢卻出不去，前後卡關，社宅問題這麼多，市府要好好維護，不是蓋完就算了。

蔣萬安回應，缺失還在保固期間，即刻請廠商修繕；也請都發局、業管同仁到現場了解會勘各項缺失。

都發局表示，西側樓梯以戶外梯設計兼具避難逃生考量，遇雨導致油漆剝落，將責成廠商於週邊加強防水處理；地下停車場由住都中心委外廠商處理，將請中心研擬增加車擋或其他防護措施，而停車場柵欄並無故障，是因有未繳費民車欲離開，導致無法開啟，加上管理室無人留守，已要求業調整管理人員聯繫電話告示方式，以利民眾查看；針對燈具被隨意丟至，會通知物管加強巡邏。

都發局指出，華榮社宅共7部電梯許可證在7月申請更新完成，期限至明年7月，電梯內是因舊證尚未移除導致誤會。

