    首頁 > 生活

    智慧學習札根中小學 全國已建立1160所基地學校

    2025/11/14 14:37 記者林曉雲／台北報導
    教育部委請高師大等4所大學辦理「PBL-STEM+AICT 跨域統整智慧學習扎根計畫」，參與計畫的學生正講解她們學習到的生活創意構想。（圖由教育部提供）

    教育部委請高師大等4所大學辦理「PBL-STEM+AICT 跨域統整智慧學習扎根計畫」，參與計畫的學生正講解她們學習到的生活創意構想。（圖由教育部提供）

    自2019年至今已於全國建立1160所基地學校及131個小聯盟，每年提供教師教育部委請國立高雄師範大學等4所大學辦理「PBL-STEM+AICT 跨域統整智慧學習扎根計畫」「公版教具（材）認證」培訓，並由大學教授帶領計畫學校的中小學教師們共備增能，近年結合生成式AI與機器學習工具，協助中小學教師設計教材與課程，增進跨域教學與整合應用能力，例如台北市民族國小高年級課程，讓學生從程式學習中也了解環境保護與永續發展的重要性。

    教育部師藝司科長陳慧茹說明，該計畫以「NKNUBLOCK X 5016B （公版教具） 運算思維教育成果」為主軸，參加正在舉行的「台灣教育科技展」，展現教育現場的創意能量。

    台北市民族國小高年級校訂課程，設計「生活創意王」與「地球守護隊」兩大主題，5年級學生從日常生活出發，結合科普閱讀與 NKNUBLOCK（高師大研發的程式設計教學軟體），探索聲音、光線、氣候、安全與災害等議題，進而創作出人流管制偵測器、颱風警報器、智慧電風扇、智能溫度計等多樣化成果；6年級課程則以SDGs為核心，帶領學生從家庭、學校擴展至全球議題，設計氣候變遷減緩、潔淨水資源及油污警報器等創意方案，讓學生從程式學習中體悟環境保護與永續發展的重要。

    國立台南大學附設實驗國小，投入計畫已邁入第6年，持續以運算思維與創意思考為核心，從微型課程發展出跨域統整的PBL課程模組，展示課程「校園安全好智慧」，透過 PBL 四步驟（感受覺察、建構知能、想像實踐、公開分享），引導學生以團隊合作解決校園中可能發生的安全問題，如遊戲場管理、門禁系統與校園角落維安等，學生將問題分析轉化為可程式化的解決方案，在學習過程中培養運算思維、邏輯推理與創新設計能力，實踐從問題覺察到方案落實的完整歷程。

    此外，國立嘉義大學附設實驗國小以「智慧行動課程」為展示亮點，依循「問題、規劃、實踐、修正、發表、運用知識」的歷程設計，課程內容涵蓋「智慧菜園」、「健康方程式」與「水資源守護」等主題，讓學生從在地議題出發，連結聯合國永續發展目標 SDGs，培養環境意識與全球視野。

    教育部委請高師大等4所大學辦理「PBL-STEM+AICT 跨域統整智慧學習扎根計畫」，參加正在舉行的台灣教育科技展。（圖由教育部提供）

    教育部委請高師大等4所大學辦理「PBL-STEM+AICT 跨域統整智慧學習扎根計畫」，參加正在舉行的台灣教育科技展。（圖由教育部提供）

