空服員之死》工會要求民航局修法 違反勞基法可扣減航權分數

長榮航空34歲孫姓空服員抱病上班，上月初不幸過世。桃園空服員工會、長榮航空工會陸續發起爭取勞權行動，今天（14日）赴交通部民航局，呼籲修法，若航空公司違法勞基法，可扣減航空公司航權審查的分數，才能杜絕航空業者剝削員工、讓員工過勞的惡性競爭。

今天有逾百名工會成員到民航局，呼籲民航局修改「航空器飛航作業管理規則」和「國際航權分配及包機審查綱要」，強化監督航空業的勞動狀況。工會成員指出，一位年輕的長榮空服員抱病服勤後過世，顯示台灣勞工請假權和健康權的保障嚴重不足。

工會呼籲，不只請假權應該被制度性保障，避免空服員抱病上班，更應該從源頭解決，改善空服員經常過勞、生病的工作環境，讓健康權也得到制度性保障，期盼真正具有權力制衡航空業的主管機關「民航局」，召開修法公聽會。

工會呼籲，第一是修正「航空器飛航作業管理規則」（簡稱AOR），其中許多條文都非常寬鬆，對空服員健康的保護效果甚微，民航局自知保障不足，2016年曾召開修法公聽會並建議修正草案，來加強對空服員的保障，但在航空業者的強烈反彈下，能保障空服員不過勞的條文，民航局都不敢修正。

工會認為，經過了十年，「航空器飛航作業管理規則」許多落後勞動基準法處都應該並予修正，例如一般勞工的輪班間隔法定最少11小時，但AOR竟然容許空服員的輪班間隔最少只有9小時，簡直荒謬至極。

第二是「國際航權分配及包機審查綱要」，長榮航空屢創裁罰金額歷史新高，今年讓空服員超時工作被裁罰累計超過200萬元，但長榮航空完全不怕、繼續違法，社會大眾都在檢討如何才能嚴管航空業者，行政院也曾公開表示會想辦法。

桃園市空服員職業工會要告訴行政院，民航局事實上是有能力和權力嚴管航空業者，但一再給航空業者開後門。工會主張，民航局應修正「國際航權分配及包機審查綱要」。

修法應明文規範航空業者違反勞基法第32條（超時工作）或勞基法第36、37、38條（休假相關）或勞基法第42、43條（請假相關）等勞動法令，應視為不配合「國家政策和公共利益」，扣減航權審查的分數，才能杜絕航空業者剝削員工、讓員工過勞的惡性競爭。

交通部民航局回應，民航局曾於2016年召集AOR修法公聽會，相關修正案歷經8次公聽會意見交流，因涉及勞動條件部分未能達成共識且與勞動基準法之法條多有競合關係，因此擱置爭議，由國籍航空公司勞資雙方以勞資協議方式（團體協約）運行至今。

民航局強調，這起案件屬勞工權益，工會針對AOR與航權分配等相關提議，民航局會研議可行方案。

