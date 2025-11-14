為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    藝人網友批人人犬舍188隻被割聲帶犬隻遭繼續利用 苗縣動防所回應了

    2025/11/14 14:56 記者蔡政珉／苗栗報導
    藝人、網友批人人犬舍188隻被割聲帶犬隻被「送走」繼續利用，苗縣府動防所回應了。圖為苗栗縣公館鄉「人人犬舍」內的犬隻。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發近300隻狗約9成被剪除聲帶，並違法使用年老、患病母犬繁殖，已被苗栗縣政府依法重罰並廢止其特定寵物業許可證，由於其中僅85隻由動防所收容，其餘犬隻狀況也引起關注，藝人米可白也PO文指，「孩子們沒有被救出，只是被轉移到另一個繁殖場，繼續被利用」。

    苗栗縣動防所所長張俊義則回應，由於不少民眾關注、反映犬隻狀況，動防所已經購買犬籠，今日也動員前往帶回，會將188隻「人人犬舍」事件犬隻帶回苗栗縣動防所收容，並於動防所臉書公告於下週一開放民眾領養。

    至於民眾質疑為何原來僅85隻犬隻由動防所收容，其餘188隻犬隻被送往繁殖場？張俊義則說，當時因苗栗縣動防所收容上限僅350隻，扣除原有220隻收養犬貓，空間不足，所以先收容85隻年齡達7歲以上高齡犬，其餘188隻則轉介送往擁有許可的特定寵物業者，非繁殖場。

    張俊義也回應，針對當時未交由民間動保團體領養，主要是動保團體多，不同團體可能有不同意見，為保持公正性才轉介至特定寵物業者。

