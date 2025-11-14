交通部長擬用演唱會促進國外旅客來台 追星人怒：台灣粉絲下水道見？

交通部長陳世凱擬用演唱會推動外國觀光客來台旅遊，引爆追星人怒火，認為政府官員不知道演唱會門票有多難搶；圖為韓團Super Junior。（圖擷取自@SJofficial社群平台「X」）

交通部長陳世凱昨（13日）表示，擬推補助鼓勵大型國際性指標演唱會來台舉辦，及國外旅行社合作帶客，以吸引更多國際粉絲來台，此舉動引爆台灣追星人怒火，現在搶票環境已經要跟黃牛比手速、為愛遠征粉絲比財力、阻擋小粉紅鑽漏洞來台參加演唱會，現在又要把票給外籍旅客，是嫌選票太多嗎？讓台灣粉絲買不到票，通通在下水道漏音區見？

陳世凱的言論在社群平台上引發追星人搶票恐慌，唯恐好不容易因為「中國人不能來」，在台下沒有高舉相機、大聲喧嘩的中國粉絲，讓在台追偶像難度降低一點，現在要把票「留給外國人」，相較於日本鎖演唱會門票只賣給當地居民、韓國售票網站鎖IP保障當地粉絲，票價分成韓版與國際板，台灣政府不提升國旅品質，為什麼要把腦筋動到追星人的演唱會上。

有追星人提醒，「演唱會綁旅遊」這個建議很像背靠中資攜程的trip.com，手上握著一堆GD演唱會門票，同時又用「中國台灣」羞辱台灣人；目前台灣演唱會已經是被國際粉公認場內觀賞體驗很好，就是因為擋掉整場鬼吼鬼叫嘶吼髒話的中客，不需要旅行社拿稅金補助走後門賣轉黃牛票，破壞美好現狀。

陳世凱在Threads上回覆追星人，「合作模式不影響一般售票」，然而追星人並不買帳，「場館的票數（座位）就是固定的，你拿1000張出去分給國際旅社，追星人就少了1000次機會啊」、「怎麼可能不影響一般售票？座位數就是固定數量，哪來多餘的票券？」、「就貴婦票的概念啊，變相助長有錢人，但有錢人很多都看完就飛走了，要趕下一巡，真的不懂怎麼想的」、「意思是套裝行程的觀眾坐舞台上啦，不會佔觀眾席的位置啦，對牛彈琴」、「絕對不可以蠢到把票券保留給外國人」、「希望政府絕對不能碰觸『票券相關事務』」、「票少了就是少了、買不到的人就是會生氣」。

