    新北歡樂耶誕城今晚開城！ 每日250警力投入交通治安

    2025/11/14 14:24 記者徐聖倫／新北報導
    歡樂耶誕城每日將派出250員警力維護治安、交 通。（記者徐聖倫翻攝）

    又到了年末，新北市歡樂耶誕城今晚間7時開城，一直到12月28日，新北市警局鑑於以往人潮洶湧，為確保民眾交通順暢、治安平穩，警方預計至年底為止，每日將出動包含刑事、制服等約250員警力於周邊值勤，警犬隊也將嚴陣以待，讓市民、遊客能安心享受節慶。

    新北市警局表示，針對交通熱點實施彈性管制與疏導，透過「整合智慧交通系統」，結合公家監視器、空拍機及手機人潮訊號等，隨時掌握會場及周邊道路狀況。若發生車流壅塞或突發事件，將立即調度就近警力，依狀況快速疏導。同時號誌燈部分，將動態調整縣民大道、文化路、中山路、新站路及新府路等重要路口號誌，保持號誌連鎖，緩解車流。

    警方與市府將即時掌握周邊停車狀況，與停車業者建立聯繫渠道。若停車場滿場，將在主要路口放置告示牌提醒民眾改道，並呼籲遵守員警及義交指揮，避免擁堵。觀光旅遊局與警方也分析人潮流向，分階段啟動分流機制，必要時調整進出場路線，板橋車站與捷運站增派警力，引導民眾安全行進，降低踩踏風險。

    新北市警局長方仰寧說，透過高科技與專業警力協作，全面護航耶誕城安全。無論是利用無人機進行空域監控，還是警犬隊執行偵爆安檢，或由騎警隊沿主要道路與人潮密集區巡邏，警方不放過任何細節，讓每位來訪民眾能安心、愉快地享受一年一度耶誕盛會。

    警方將出動騎警隊於歡樂耶誕城值勤。（記者徐聖倫翻攝）

    警方對將到來的歡樂耶誕城活動嚴陣以待。（記者徐聖倫翻攝）

