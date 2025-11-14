鳥兒路邊「吃豆腐」 有網友憂食安、有驚呼「台灣原生種八哥」

1名網友分享，在路上某處地上忽然看到放有蔬菜和豆腐等食材，沒想到忽然有野鳥「聞香而來」吃起豆腐，原PO隨手將此錄製影片後上傳至社群平台，貼文曝光後引起許多網友討論與留言。（圖擷取自「爆料公社」臉書粉專、本報合成）

1名網友分享，在路上某處地上忽然看到放有蔬菜和豆腐等食材，沒想到忽然有野鳥「聞香而來」吃起豆腐，原PO隨手將此錄製影片後上傳至社群平台，貼文曝光後引起許多網友討論與留言。

這名網友於「爆怨公社」臉書發文提及，他路過看到一處馬路上放置菜籃內有多顆青菜、1個紙箱，細看紙箱上有塊木板，木板上有片豆腐，下秒看到2隻野鳥飛到紙箱後開始吃起豆腐，原PO無奈地說「這樣沒食安問題嗎，板豆腐直接變『洞』豆腐」。

影像曝光後引起不少網友議論，有人說「哇，豆腐自助餐」、「鳥是來試毒的，鳥沒事代表食物沒問題」、「動物都吃了沒問題，人類就不用怕了」、「連九官鳥都懂這家好吃」，還有不少眼尖網友直呼「台灣冠八哥，現在已經很少了，真幸運」、「難得看到台灣原生種八哥欸」。

