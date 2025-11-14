為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    仙塔律師開庭為何還要請別的律師？林智群曝背後有原因

    2025/11/14 13:59 即時新聞／綜合報導
    知名網紅「仙塔律師」（Santa）涉入靈骨塔詐欺案。（資料照）

    知名網紅「仙塔律師」（Santa）涉入靈骨塔詐欺案。有網友疑惑，仙塔自己就是律師，為何該案還要找律師來幫忙？律師林智群表示，律師處理別人的事可以很冷靜，但自己的事就很難了，因此很正常，畢竟「醫生也不可能幫自己開刀吧？」

    仙塔律師涉入「鉅新匯」靈骨塔詐騙集團詐騙長者1.6億元案，涉嫌洩漏主嫌吳芳儀的偵查筆錄秘密，並於律見（律師會見）後通知共犯陳永山變賣金飾及BMW名車，台北地檢署今年8月起訴15人，對仙塔具體求刑1年，日前庭訊時，仙塔律師否認犯罪。

    林智群今日在臉書發文表示，有網友可能會問，「她自己就是律師，幹嘛找律師？」但他要解釋，律師處理別人的事情，可以很冷靜，處理自己的事情，要心平氣和很難，找其他律師幫忙也是很正常。

    他也舉例，自己一個律師朋友幾年前投資房子，結果買到凶宅，很生氣，後來也是找其他律師處理；另外曾有一對律師夫妻想離婚，也是找他處理。還有過非訟律師家人出車禍，最後也是找他處理，「術業有專攻嘛！」、「醫生也不可能幫自己開刀吧？」

