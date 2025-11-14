生成式AI時代的閱讀素養挑戰 教育部：培養孩子批判力和思考力

國教院和柯華葳教授閱讀中心合辦紀念研討會，教授陳明蕾（左起）、國教院副院長顏慶祥、柯華葳之母李清麗、柯華葳之弟柯君重、教育部政次張廖萬堅。（國教院提供）

前國家教育研究院長柯華葳逝世5週年，國家教育研究院與清華大學柯華葳閱讀研究中心今（14）日合辦「GenAI與閱讀素養—錯假訊息識讀」研討會，教育部政次張廖萬堅出席致詞表示，生成式AI帶來新的閱讀模式與資訊辨識課題，錯假訊息的識讀能力成為關鍵素養，教育部已把AI及數位素養列為重點，培養孩子對訊息進行批判力的思考，以辨別真假，並把科技視為學習夥伴，柯華葳是台灣閱讀教育的重要奠基者，教育部會持續推動閱讀教育，帶領孩子啟發思考、理解世界和關懷他人。

柯華葳（1952年－2020年）是傑出的台灣教育學者，曾任國教院院長、國立中央大學特聘教授、國立清華大學講座教授，被譽為台灣「閱讀教育推手」，為紀念她對教育的貢獻，現設有「柯華葳教授閱讀研究中心」，持續推動相關研究與教師培訓工作。

張廖萬堅表示，他從議員、立委到教育部一路走來，觀察到從10年前開始，教育現場推動閱讀如有魔力，他也參與推動親子閱讀，其間一直看到柯華葳的身影，閱讀是理解世界的方式和得到力量的途徑，作為主動學習者、思考者和行動者，閱讀不是考科，但在108課綱上路後，更看到閱讀對自主學習的重要性。

國教院副院長顏慶祥指出，柯華葳在國教院院長任內，大力推動閱讀素養研究，強化教育研究體系，積極連結國際評比，奠定國教院在教育政策研究的重要角色，也提及當時他自己在擔任台中市教育局長，接待徒步環島反黑箱課綱的2位學生後，柯華葳帶著國教院同仁來跟他說明，那時感受到柯華葳的真誠。

研討會聚焦在生成式AI、錯假訊息與閱讀素養的交會議題，邀集11位重要學者共同探討生成式AI時代下的閱讀素養挑戰， 其中，國科會人文及社會科學研究發展處處長黃俊儒提到，如何使用生成式AI，直接改變人們閱讀與理解文本的習慣，可謂是全面的認知革命。

清大人文社會AI應用與發展研究中心副主任王道維則表示，生成式AI帶來的「虛擬知識」被大量產生、傳播並應用，故應著重在如何辨識篩選與批判知識的能力，且鼓勵更多跨領域學習，清大開發AI虛擬助教「小TA」，協助理工學生補強如物理或微積分等基礎學科，並創造個人化學習，目前已為1600名大一學生使用。

教育部政次張廖萬堅（左）代表教育部致贈感謝狀給柯華葳的母親李清麗（右）。（國教院提供）

國教院和柯華葳教授閱讀中心合辦紀念研討會。（國教院提供）

