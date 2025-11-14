室內裝修眉角多 新北工務局推闖關遊戲介紹法規還可抽藍牙耳機

馮兆麟介紹，「師傅，我要室內裝修」共設計4關卡，涵蓋裝修申請與法規認知內容，現在「工程圖輯隊」粉專上舉辦抽獎活動。（新北市工務局提供）

住宅室內裝修涉及建築安全、消防、防水結構等問題，攸關公共安全與法規，民眾易因不熟悉流程或誤解法規而違規裝修，對此，新北市府工務局長馮兆麟說，工務局推出互動式宣導遊戲「師傅，我要室內裝修」，透過情境模擬，將艱澀法規轉化為淺顯易懂的闖關答題，更容易了解法規、理解不同樓層與建物類型所需的法定程序，即起至18日，玩遊戲並完成留言等任務，有機會抽中無線藍牙耳機、禮券等好禮。

馮兆麟介紹，「師傅，我要室內裝修」共設計4關卡，涵蓋裝修申請與法規認知內容，現在「工程圖輯隊」粉專上舉辦抽獎活動，民眾完成挑戰後，只需截圖、留言並標註好友，即可參加抽獎活動；有網友在遊戲後表示，透過遊戲確實有助了解法規，市府將持續使用數位創新工具，讓政策宣導、溝通更加與時俱進。

工務局補充，活動持續至11月18日，可上粉專網址查詢、參加。

