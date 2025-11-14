為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    室內裝修眉角多 新北工務局推闖關遊戲介紹法規還可抽藍牙耳機

    2025/11/14 13:56 記者黃子暘／新北報導
    馮兆麟介紹，「師傅，我要室內裝修」共設計4關卡，涵蓋裝修申請與法規認知內容，現在「工程圖輯隊」粉專上舉辦抽獎活動。（新北市工務局提供）

    馮兆麟介紹，「師傅，我要室內裝修」共設計4關卡，涵蓋裝修申請與法規認知內容，現在「工程圖輯隊」粉專上舉辦抽獎活動。（新北市工務局提供）

    住宅室內裝修涉及建築安全、消防、防水結構等問題，攸關公共安全與法規，民眾易因不熟悉流程或誤解法規而違規裝修，對此，新北市府工務局長馮兆麟說，工務局推出互動式宣導遊戲「師傅，我要室內裝修」，透過情境模擬，將艱澀法規轉化為淺顯易懂的闖關答題，更容易了解法規、理解不同樓層與建物類型所需的法定程序，即起至18日，玩遊戲並完成留言等任務，有機會抽中無線藍牙耳機、禮券等好禮。

    馮兆麟介紹，「師傅，我要室內裝修」共設計4關卡，涵蓋裝修申請與法規認知內容，現在「工程圖輯隊」粉專上舉辦抽獎活動，民眾完成挑戰後，只需截圖、留言並標註好友，即可參加抽獎活動；有網友在遊戲後表示，透過遊戲確實有助了解法規，市府將持續使用數位創新工具，讓政策宣導、溝通更加與時俱進。

    工務局補充，活動持續至11月18日，可上粉專網址查詢、參加。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播