    首頁 > 生活

    2026春季助學特賣台南4郵局2/10開賣 南家扶募集物資

    2025/11/14 13:48 記者蔡文居／台南報導
    南台南家扶中心春季「助學特賣會」將於明年初登場，南家扶呼籲各界助物資協助經濟弱勢學子順利就學。（南台南家扶中心提供）

    南台南家扶中心2026年春季「助學特賣會」將於明年初在台南郵局所屬的成功、永樂、原佃、安南支局同步舉行，南家扶今天起開始募集物資，呼籲民眾家中、公司所生產或販售的全新物資，能轉化成實際的行動，協助經濟弱勢學子順利就學，確保他們不因資源匱乏而失去受教育的機會。

    南家扶表示，該中心每年於寒、暑假開學前都會舉辦「助學特賣會」，活動所得全數作為「助學希望工程」經費，藉由發放獎助學金鼓勵孩子努力學習，協助經濟弱勢學子順利就學。2026年春季的「助學特賣會」將於明年2月10日上午9點至下午4點半，在台南郵局所屬4大支局（成功、永樂、原佃、安南）同步舉行。

    南家扶表示，助學特賣會募集各類全新商品，例如食品、民生用品、家電3C、文具用品等，作為現場販售物資，所有收入將轉為助學計畫，支持學生就學所需。助學特賣會商品收取時間自今年11月起至明年1月底止。邀請各界善心人士提供特賣會商品，共襄盛舉，讓活動順利推展，幫助弱勢家庭的孩子穩定就學。

