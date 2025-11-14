北市接6投訴！ 垃圾代收疑觸法 Tracle垃可︰暫停營運

雙北地區民眾不少人不想追垃圾車，因此垃圾代收服務盛行，新創公司「Tracle 垃可」近日遭爆已停止運營。有民眾到社群平台Threads爆料，業者近日沒來收垃圾，詢問客服也沒獲得回覆，不只一人發生類似狀況。（翻攝Tracle 垃可臉書）

雙北地區民眾不少人不想追垃圾車，因此垃圾代收服務盛行，新創公司「Tracle 垃可」近日遭爆已停止運營。有民眾到社群平台Threads爆料，業者近日沒來收垃圾，詢問客服也沒獲得回覆，不只一人發生類似狀況。台北市主任消保官林傳健表示，截至今（14）日上午10點，台北市受理解放生活股份有限公司申訴案件計7件，其中6件反映未依約收取垃圾。目前官網也轉成法律聲明指出，為配合檢警調查，近期將暫停業務營運，並停止垃圾收取與預約服務。

「Tracle 垃可」以大學生新創團隊聞名，該服務讓民眾可以透過手機預約，在指定時間讓人上門代收垃圾，根據公司官網內容顯示，已經服務超過3千戶家庭、7千5百位使用者，提供每周1至5次的收取方案，服務期間若臨時有事也可以自由取消、調整日期。小資方案每月469元起、家庭方案719元起、商務方案1099元起、企業方案1479元起。

不過，現如今傳出無人上門收垃圾，並且聯絡客服皆無人回應，有許多網友到Faceboook、Threads上求助找人，而「Tracle 垃可」最新的公開貼文已經是4天前，目前官網已變成法律聲明。

「Tracle 垃可」表示，檢警單位近期前往該公司調查，公司與相關單位依法配合調查中，且為配合檢警調查，「Tracle 垃可」近期將暫停業務營運，並停止垃圾收取與預約服務。關於用戶權益、第三方聯繫事宜等後續安排，將另擇期告知，懇請靜候通知。惟請各位用戶放心，公司將負責到底。

北市主任消保官林傳健表示，今年至11月14日上午11時，北市受理解放生活股份有限公司申訴案件共7件，其中6件反映未依約收取垃圾。消保法明定企業經營者應確保廣告內容之真實，其對消費者所負擔之義務不得低於廣告之內容，並應於契約成立後確實履行。契約成立後業者不得片面變更或解除契約。

林傳健說，因此，倘於契約成立後，業者未依照合約內容履行，或有片面變更契約內容或解除契約等情事，即屬違約，應依法負起債務不履行之損害賠償責任。如有爭議，消費者可向各縣市政府提起申訴，以維護自身權益。另關於民眾已提起之申訴案，本局亦將移請目的事業主管機關要求業者說明釐清。

環保局則回應，「Tracle 垃可」的公司名稱為解放生活股份有限公司，並未領有廢棄物清除、處理許可證，如果違規從事廢棄物清除、處理業務，可依廢棄物清理法第41條、第46條規定，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1千5百萬元以下罰金。

目前圾可官網也轉成法律聲明指出，為配合檢警調查，近期將暫停業務營運，並停止垃圾收取與預約服務。（翻攝Tracle 垃可官網）

