宜蘭超狂防水行館爆違建！縣府：列管排拆 持續複查

位於宜蘭冬山鄉易淹水地區的知名渡假行館，在淹水之繼啟動防水閘門，成功將水患阻隔於圍牆之外，超強部署成功保住旅客人車爆紅全台。（圖取自泉月樓行館）

位於宜蘭冬山鄉易淹水地區的知名渡假行館，在淹水之際啟動防水閘門，成功將水患阻隔於圍牆之外，超強部署成功保住旅客人車而爆紅，不過有網友質疑行館有部分違建。對此，縣府證實違章建築約200多平方公尺，已列管排拆，將持續複查。截至下午1點因負責人出差，尚未取得相關回應。

因防水爆紅的「泉月樓行館」，空拍影像曝光後，有網友提出違建質疑。宜蘭縣政府表示，行館約3400多平方公尺合法，但違章部分另有200多平方公尺，經冬山鄉公所查報是拆除違章後，2024年已開出違章建築處分書。

請繼續往下閱讀...

縣府指出，行館位處特定農業區基地，有違章建築部分，依違反區域計畫法，可罰6到30萬元，其中2023年已開罰30萬元。

另外，違反建築法部分，縣府建設處已列管排拆；部分樓管因未取得民宿登記，違反發展觀光條例，可罰10到100萬元，縣府將持續複查。

對此，本報致電業者，因負責人出差尚未取得相關回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法