國科會打造智慧機器人產業 預計5年內產值衝到500億元

台美持續科技合作，國科會副主委蘇振綱率團赴美參訪機器人科研機構等，推動台美智慧機器人產業與人才交流合作，國科會今（14日）表示，已結合國發基金匡列1百億元打造智慧機器人產業，預計5年內將服務型機器人產值從40億元提高到500億元。

隨蘇振綱率團赴美參訪，國科會12日在舊金山辦「台灣智慧機器人產業與國際人才交流座談會」，蘇振綱致詞表示，面對全球AI與半導體技術的迅速發展，智慧機器人已成為人工智慧導入實體世界的關鍵應用與下一波科技革命的重要核心，強調台灣擁有完整的半導體與ICT產業鏈，以及精密機械與製造實力，具備發展智慧機器人的獨特優勢。

國科會表示，近期推動「智慧機器人產業推動方案」，結合國發基金匡列100億元投資基金等跨部會資源，打造涵蓋技術研發、創新應用、人才培育與產業投資的完整生態系，判將智慧機器人應用導入餐飲旅宿、醫療照護、物流巡檢、防災救難等領域，預計5年內將服務型智慧機器人產值由新台幣40億元提升至500億元，並推動相關新創與供應鏈發展，形成具全球競爭力的智慧機器人產業聚落。

國科會表示，為強化國際鏈結與人才招募，政府也同步推動多項國際人才延攬措施，包括教育部的「玉山學者計畫」、國科會的「青穗學者計畫」、國發會的「外國專業人才延攬及僱用法」，以及「Talent Taiwan一站式國際人才服務」等。

