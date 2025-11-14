為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭暴雨成災 縣議會藍綠黨團都喊話加碼補助

    2025/11/14 13:37 記者游明金／宜蘭報導
    鳳凰颱風暴雨造成宜蘭大淹水，宜蘭縣議會國民黨團呼籲中央政府比照0728南部豪雨釀災，專案核准提高宜蘭災害補助標準，縣府也應加碼。（記者游明金攝）

    鳳凰颱風暴雨造成宜蘭大淹水，宜蘭縣議會國民黨團呼籲中央政府比照0728南部豪雨釀災，專案核准提高宜蘭災害補助標準，縣府也應加碼。（記者游明金攝）

    鳳凰颱風暴雨造成宜蘭大淹水，宜蘭縣議會國民黨團呼籲中央政府比照0728南部豪雨釀災，專案核准提高宜蘭災害補助標準，縣府也應加碼。民進黨議會黨團也表示，除中央加碼，災後補助不能再拖，縣府也應提高並迅速補助，減輕災民負擔。

    國民黨籍議長張勝德指出，今年南部豪雨釀災，台南等各縣市都有加碼救助金，建議縣府儘速擬定並提高救助金額，從寬從簡先行發放慰問金，對於協助單位他深表感謝，對於後續清消也請相關單位全力協助。

    國民黨團呼籲中央政府盡速比照0728豪雨成災事件，提出比照0728豪雨釀災的救助方案，除行政院核定對受災淹水達50公分以上每戶加碼2萬元，賑災基金會不限淹水高度每戶1萬元，只要淹水受損應視實際狀況補助。

    民進黨宜縣議會黨團也表示，災後家戶車輛進出受阻、修繕費用與經濟壓力倍增，黨團建議縣府退還受災戶今年度牌照稅，或直接免除明年度牌照稅，以降低家庭財務壓力，真正做到與災民站在一起。

    黨團總召陳文昌議員指出，其他縣市在重大風災發生後，除了中央慰問金加碼，地方政府也都提高發放補助，縣府不應再等，應以預備金或其他方式，儘速補貼民眾受災的損失，同時簡化申請程序，主動訪查、簡易認定、加速核撥，避免行政流程落後災民需求。

    民進黨議會黨團也表示，除中央加碼，災後補助不能再拖，縣府也應提高並迅速補助，減輕災民負擔。（民進黨團提供）

    民進黨議會黨團也表示，除中央加碼，災後補助不能再拖，縣府也應提高並迅速補助，減輕災民負擔。（民進黨團提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播