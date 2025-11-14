宜蘭暴雨成災 縣議會藍綠黨團都喊話加碼補助

鳳凰颱風暴雨造成宜蘭大淹水，宜蘭縣議會國民黨團呼籲中央政府比照0728南部豪雨釀災，專案核准提高宜蘭災害補助標準，縣府也應加碼。（記者游明金攝）

鳳凰颱風暴雨造成宜蘭大淹水，宜蘭縣議會國民黨團呼籲中央政府比照0728南部豪雨釀災，專案核准提高宜蘭災害補助標準，縣府也應加碼。民進黨議會黨團也表示，除中央加碼，災後補助不能再拖，縣府也應提高並迅速補助，減輕災民負擔。

國民黨籍議長張勝德指出，今年南部豪雨釀災，台南等各縣市都有加碼救助金，建議縣府儘速擬定並提高救助金額，從寬從簡先行發放慰問金，對於協助單位他深表感謝，對於後續清消也請相關單位全力協助。

國民黨團呼籲中央政府盡速比照0728豪雨成災事件，提出比照0728豪雨釀災的救助方案，除行政院核定對受災淹水達50公分以上每戶加碼2萬元，賑災基金會不限淹水高度每戶1萬元，只要淹水受損應視實際狀況補助。

民進黨宜縣議會黨團也表示，災後家戶車輛進出受阻、修繕費用與經濟壓力倍增，黨團建議縣府退還受災戶今年度牌照稅，或直接免除明年度牌照稅，以降低家庭財務壓力，真正做到與災民站在一起。

黨團總召陳文昌議員指出，其他縣市在重大風災發生後，除了中央慰問金加碼，地方政府也都提高發放補助，縣府不應再等，應以預備金或其他方式，儘速補貼民眾受災的損失，同時簡化申請程序，主動訪查、簡易認定、加速核撥，避免行政流程落後災民需求。

