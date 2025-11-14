COP30「全球調適目標」意見分歧 環境部：密切關注、納入調適計畫

全球調適目標與指標訂定是COP30重點，環境部表示，今年可否完成具體指標，目前意見分歧，不過，我國已有國家氣候變遷調適行動計畫與方案，將密切關注全球調適指標訂定情形，納入調適計畫及方案檢討修訂。（記者黃宜靜攝）

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會（COP30）自11月10日至21日在巴西貝倫舉行，環境部CO30戰情中心持續關注相關議題，其中全球調適目標（GlobalGoalonAdaptation，GGA）與指標訂定是COP30重點，環境部表示，今年可否完成具體指標，目前意見分歧，不過，我國已有國家氣候變遷調適行動計畫與方案，將密切關注全球調適指標訂定情形，納入調適計畫及方案檢討修訂。

環境部表示，全球調適目標與其追蹤指標為COP30最受關注的焦點之一，締約方普遍認知若無一套具可操作性、可追蹤且能與國家行動連結的指標架構，且許多開發中國家強調，沒有資金、技術與能力建構的量化評估與追蹤，就無法談論公平的調適目標，因此今年今年可否完成具體指標，目前意見分歧；我國已有國家氣候變遷調適行動計畫與方案，將密切關注全球調適指標訂定情形，納入調適計畫及方案檢討修訂。

請繼續往下閱讀...

環境部表示，每年COP開會前夕，聯合國環境規劃署（UNEP）會公布「排放差距報告」（EmissionsGapReport），最新報告顯示，2024年全球溫室氣體排放量創新高，達577億噸CO2e，比2023年增加2.3%。距離《巴黎協定》溫控目標仍有顯著落差，倘若各國全面落實國家自定貢獻（NDC），預估本世紀末全球升溫2.3至2.5度。

環境部續指，UNEP也公布「調適差距報告」（AdaptationGapReport），今年報告以「空轉」（RunningonEmpty）為標題，估計到2035年，開發中國家的調適資金需求至少是目前的12倍，巨大資金缺口將危及生命、生計和經濟。

環境部表示，13日公布的「全球碳預算報告」（GlobalCarbonBudget），是由100多位科學家組成的國際團隊每年更新編寫。報告顯示，估計2025年全球化石燃料的碳排放量將較2024年增加1.1%，達到歷史新高。按照目前全球排放速度，控制溫升1.5℃目標所剩餘碳預算（約1700億噸CO2e）將在2030年之前用盡。

環境部表示，對抗氣候變遷需全球一起行動，我國已將2050淨零排放目標納入「氣候變遷因應法」，以5年為一期設定階段管制目標，並比照氣候公約締約方提出國家自定貢獻（NDC），2024年全球溫室氣體排放持續上升之際，我國已持續下降，2024年估計將比基準（2005）年減少6.7%，較2023年減少2.15%。

環境部表示，這幾天我國參與COP30民間團體在藍區及綠區的活動陸續展開，戰情中心將在氣候變遷署網站持續整理相關重點後，跟各界分享。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法