    首頁 > 生活

    司馬庫斯獲觀光署「最佳國際推薦獎」 峨眉湖入選「臺灣觀光100亮點」

    2025/11/14 13:16 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣司馬庫斯的旅遊魅力，成為觀光署今年的「最佳國際推薦獎」得主。（記者黃美珠攝）

    新竹縣司馬庫斯的旅遊魅力，成為觀光署今年的「最佳國際推薦獎」得主。（記者黃美珠攝）

    新竹縣尖石鄉司馬庫斯再度發光！在交通部觀光署舉辦的第2屆「觀光亮點獎」中，一舉從全台191處競爭景點闖入全國前30大亮點外，更榮獲最高榮譽之一的「最佳國際推薦獎」，展現新竹縣的原鄉魅力受國際旅客青睞。至於峨眉鄉的峨眉湖也入選2026年到2027年「臺灣觀光100亮點」，是縣內旅遊熱搜新焦點。

    縣府交通旅遊處副處長張淇銘日前代表領獎時說，司馬庫斯融合泰雅文化、巨木群以及部落永續精神，是台灣少見兼具自然壯麗與文化厚度的原鄉秘境；而峨眉湖近年結合環湖步道整建與綠能遊艇，成為遊客尋幽探訪、放慢步調的熱門選擇。

    張淇銘說，司馬庫斯壯麗的巨木群步道跟清幽的山林氛圍，吸引很多熱愛登山健行者朝聖。近年推動永續旅遊與文化導覽，再加上年初夢幻的櫻花林場景，魅力國內外馳名。峨眉湖則以優美的湖光山色與環湖步道、湖畔彌勒大佛，搭配富興老街以及環湖咖啡景觀業者共同形塑慢遊樂活的旅遊氛圍。

    近年縣府積極推動的新竹縣觀光品牌：「森遊竹縣」、「新竹走走」都在串聯山林探險與地方風土。前者今年就用司馬庫斯巨木群步道作為隱藏版的終極任務，讓更多人實地領教司馬庫斯的國際級魅力。

    張淇銘說，縣府未來將持續透過整合自然環境、客庄風情以及原民文化的旅遊設計，打造兼具休閒與教育意義的觀光體驗，幫新竹縣的好山好水好風光，不斷搶佔「臺灣觀光100亮點」，甚至是國際舞台之列。

    新竹縣司馬庫斯的旅遊魅力，成為觀光署今年的「最佳國際推薦獎」得主。（記者黃美珠攝）

    新竹縣司馬庫斯的旅遊魅力，成為觀光署今年的「最佳國際推薦獎」得主。（記者黃美珠攝）

    新竹縣峨眉湖畔的黃花風鈴木和大佛是當地的特色地標。（記者黃美珠攝）

    新竹縣峨眉湖畔的黃花風鈴木和大佛是當地的特色地標。（記者黃美珠攝）

    新竹縣峨眉湖的湖光山色讓它躋身最新「臺灣觀光100亮點」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣峨眉湖的湖光山色讓它躋身最新「臺灣觀光100亮點」。（記者黃美珠攝）

