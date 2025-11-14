4顆黃金果988元名嘴怒指坑殺觀光客 龜吼漁港水果攤商出面喊冤

資深媒體人彭華幹昨天（13日）在臉書貼文，稱他招待外國觀光客到龜吼漁港買了4顆黃金果988元，他稱連台灣人也坑殺。紅網（圖左）為1斤250元的較大黃金果，黃網是1斤150元的黃金果。（記者俞肇福攝）

資深媒體人彭華幹昨天（13日）在社群媒體臉書發文表示，他招待從美國返台休假的朋友到新北市萬里區龜吼漁港，結果看到水果攤賣黃金果，因為很少見就買了4顆，秤重後要價988元，平均一顆近250元，好友上網搜尋電商平台9顆5斤750元，讓他十分無奈；彭華幹說，希望政府能夠正視這個問題，因為「觀光是台灣除了台積電以外，可以跟國際競爭的項目」。結果國旅不只專殺觀光客，就連台灣人也照殺不誤。

被彭華幹指稱「坑殺台灣人」的水果攤商夫妻，今天（14日）近中午時出來澄清，漆姓老闆娘說，她與老公在龜吼漁港賣黃金果已經12年，從來都是童叟無欺銀貨兩訖，對於彭華幹的批評她感到很失望！很難過！因為他們賣水果從來不騙人，夫妻二人看到新聞，這樣的指責很難接受。

漆女還原當天交易情況說，當天有先給彭華幹的朋友試吃，外國人覺得很好吃，彭華幹問多少錢？她告訴他有一斤150元、一斤250元，彭華幹選的是250元1斤，挑了4顆秤重988元，彭拿1000元大鈔，她算他980元，找他20元，水果價格寫在那裏，電子秤也把水果秤重給他看，告知價錢，不知道後來為何會變成這樣。

老闆娘說，水果攤上標示不同價格與產品，她黃金果賣的價格，去年也是這樣，也沒有漲價，她也有三顆一斤200元；水果大小、品質不一樣，當然價錢就不一樣。客人問她多少錢，她秤完告訴消費者多少錢，銀貨兩訖童叟無欺，不懂為何變成這樣，你覺得貴可以不要買，她也不會強迫客人試吃過後一定要買。

萬里區長黃雱勉澄清說，她看到新聞報導，立刻詢問萬里區漁會理事長，這水果攤並非在龜吼漁港漁夫市集內的攤商，而是在外圍，也不是萬里區漁會會員，不歸新北市漁業處或龜吼漁夫市集管委會管轄；水果攤商純屬外地人來此租屋謀生。

黃雱勉說，去搜尋比價，樂天賣5斤裝4到6顆一盒1599元，1斤要320元。水果售價本來就會因為顆粒大小與品質而有所差異，她不認為這樣算是坑殺。

新北市萬里龜吼漁港外圍水果攤漆姓老闆娘今天（14日）現身澄清，她手中的水果即為當天販售給資深媒體人彭華幹的黃金果，並還原當天銷售過程。（記者俞肇福攝）

