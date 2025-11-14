時力、民團不滿台南交通助理員暫停違停開單 黃偉哲回應了

台南市長黃偉哲10日宣布，交通助理員並非「罰單助理員」，將進行檢討並暫停開單工作。（南市警察局提供）

交通助理員取締違停引發民怨，台南市長黃偉哲於本月10日宣布，交通助理員並非「罰單助理員」，將進行檢討並暫停開單工作。時代力量及台南市人本交通促進協會對此不以為然，質疑在議會的壓力下，才上路3個月就陣亡，要求南市府立即恢復交通助理員違停舉發制度，落實「精準執法」的承諾。黃偉哲今天回應說，交通助理員需要精進執法，只是暫不開單，也沒有說以後通通不開單。

南市人本交通促進協會並發起「搶救交通助理員」網路連署，並於11月16日下午在南市東區精忠公園舉辦「搶救交通助理員：寫信馬拉松」活動。該會強調違規取締不應該是交通改善的唯一策略，但仍是重要工具，市府不應「自廢武功」。

黃偉哲表示，改善交通絕對不是只是開單，開單也需要一些專業，現在有的縣市也取消了。交通助理既然是要協助警方來處理交通的事情，開單並不是唯一的工作，包括指揮交通、協助導護等，「所以光是少了開單，這個事情就已經就不得了了嗎？」「我覺得奇怪。」

黃偉哲表示，事實上台南市有17個交通助理員，但是有好幾百位警察，因為很多民眾反映，包括執行公務開單的方式有一些需要改善的地方，因此市府就將他們召回來做好訓練，現在是暫時不開單，也沒有說以後通通不開單。

黃偉哲說，「我真的不了解！」遠在台北政壇的政黨以及一些協會認為交通助理員沒有開單，天就要塌下來。事實上，市府需要再精進執法技巧、維持交通的方式，一切還是以民眾的感受為依歸。既然需要整頓交通，那也需要有更專業的方式來執法。至於交通助理員還是持續聘僱，並在其他交付的工作任務上協助改善台南的交通。

