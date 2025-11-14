為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全國中輟生預防及復學輔導工作 桃園市山腳國中等單位獲表揚

    2025/11/14 12:51 記者周敏鴻／桃園報導
    教育部辦理「全國中途輟學學生預防及復學輔導工作表揚」，桃園市楊梅國中秀才分校等學校與單位獲肯定。（桃園市政府提供）

    教育部辦理「全國中途輟學學生預防及復學輔導工作表揚」，桃園市楊梅國中秀才分校等學校與單位獲肯定。（桃園市政府提供）

    桃園市山腳、大成國中與楊梅國中秀才分校，以及警察局少年警察隊、愛鄰舍學園等單位，教育人員積極追蹤、輔導中輟學生，獲教育部「全國中途輟學學生預防及復學輔導工作表揚」，其中，秀才分校主任李加靈、市府教育局學生輔導諮商中心專輔人員鄭紓彤更獲頒績優人員。

    學生「小海」因家庭照顧不足而常曠課在街頭遊蕩，國中8年級時經轉介到楊梅國中秀才分校後，分校輔導室與他的導師悉心陪伴，讓他透過學習吉他、打籃球重拾自信，還承諾「球賽要上場，表演不缺席」，小海在球場上揮汗、在舞台上發光，從原來的叛逆青少年，轉變為自信的選手與表演者，9年級時報考體育班已順利錄取。

    山腳國中學生小庭則因家境困頓等生活壓力而逃避上學，甚至因為情緒低落出現了自傷行為，學校輔導老師幫助他在美容美髮課程中發掘興趣與天賦，重新建立自信，不僅改善作息，還學習理財與規劃未來，已順利錄取高職建教合作班。

    少年警察隊長戴賢另分享個案狀況，他說，高風險少年阿典從小反覆中輟，還出現恐嚇、持刀、辱罵同學等偏差行為，少年隊介入後，配合少輔會等單位陪伴阿典、調整家長教養方式，幫助阿典如今已能規律到校、穩定學習。

    教育局官員表示，市府透過「學而不輟，輔而有成」的教育精神，積極協助小海、小庭等中輟生，獲教育部肯定，未來將持續強化教育、警政、社政等多方協作，做好中輟生預防與復學等工作，讓他們能在陪伴中找回方向、在教育中看見希望。

