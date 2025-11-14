4800萬澎湖包機預算 議長陳毓仁要求縣府提出完善配套措施

澎湖縣政府提出包機預算，號稱以澎湖民眾搭乘優先。（澎管處提供）

澎湖縣政府提出每年4-8月包機，優先讓澎湖民眾搭乘政策，並提交4800萬元預算，送澎湖縣議會定期大會審查。議長陳毓仁率先表態，絕不為沒有任何完善配套措施的政策背書，強調議會不是提款機，錢要花在刀口上，能確實保障澎湖民眾搭機的權益。

陳毓仁提出連串質疑，「一個只是4800萬的包機數字」，給旅行社操作真的澎湖民眾能搭得到？「縣政治理不應該沒有完善的計劃書！」「在沒有完善的配套前，更不應該情勒議會。」議會必須提出關鍵質疑與監督，政策不該是先畫口號、先喊計畫、先要錢！

依照治理制度遵循初衷，應為規劃完整、提案、審查、執行；但澎湖縣政府卻先要議會通過，再回去想要怎麼做，這等於叫議會開空白支票。陳毓仁提出四問：包機班次是否談妥？優先機位如何定義？優先提供澎湖居民如何界定？規範在哪？4800萬元的計算基礎在哪？這些都還沒有答案！

陳毓仁進一步指出，只要計畫完整、數據公開、效益明確，議會一定去評估與支持，例如：包機位是不是更好？或是全機只限澎湖籍，未售完於現場開放候補等等規範。但如果只是「預算先過、細節以後再談」那叫做不負責任，而不是施政。澎湖的交通，不應該是政治績效的工具，也不應該讓民眾每逢返鄉、就變成搶位求運氣。這等於是以澎湖的交通需求與民眾的期待作為籌碼，逼迫議會替未充分說明的政策背書，這種做法既不負責任，也傷害民眾對政府的信任。

澎湖現在不光是觀光旺季，連秋冬淡季空運都一票難求。（記者劉禹慶攝）

