龜吼漁港4顆黃金果988元！彭華幹怒批：連台灣人也坑殺

彭華幹聲稱，萬里的龜吼漁港水果攤買黃金果，沒想到4顆要價988元，將近1顆250元，讓他怒批連台灣人被坑殺。（圖擷取自 臉書）

新北市龜吼漁港是許多人大啖萬里蟹等海鮮的選擇之一，名嘴彭華幹日前在臉書抱怨，他為了招待從美國回來的僑胞，到萬里的龜吼漁港水果攤買黃金果，沒想到4顆要價988元，1顆將近250元，讓他怒批連台灣人被坑殺。

彭華幹在臉書PO文表示，專門坑殺觀光客？是台灣人也照殺不誤！幹哥一個朋友款待美國回來的僑胞，跑去萬里龜吼漁港，看到水果攤賣這個叫「黃金果」的玩意兒，因為沒見過好奇買了4顆，結果一秤是988元大洋，一顆要近250元，我想水果之王榴槤也沒那麼貴吧！

彭華幹指出，結果朋友上網一查，蝦皮一箱有9顆是5斤，只要750元，而坑人的攤商4顆4斤竟要價988元，我們的國旅會每況愈下，這些都是原因，就像墾丁什麼都貴，專門宰觀光客一樣，只有民宿的水準却要收跟直逼五星級飯店相同的價錢，要當盤子你趕快去！

彭華幹直言，黃金果坦白說不怎麼好吃，它原產於南美安地斯山脈一帶，在當地只要幾塊錢雷亞爾（巴西貨幣），大約台灣一斤50塊，結果台灣自己種的黃金果從南部上來要一斤150元，也許你會說栽種不易，因為它只要一切開，在空氣中會快速氧化而變褐色，不能久放。但是也不能像這種果販這麼坑殺我的朋友吧！何況他們外表都是黃皮膚，不是金髮碧眼的洋人，中文是通的，你怎麼殺得下去啊？不怕報警抓你嗎？最後由於兩人都是女性，不想搞壞心情而只好認栽了事！對！就是龜吼漁港，大家要小心！

