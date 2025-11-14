為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    龜吼漁港4顆黃金果988元！彭華幹怒批：連台灣人也坑殺

    2025/11/14 12:17 即時新聞／綜合報導
    彭華幹聲稱，萬里的龜吼漁港水果攤買黃金果，沒想到4顆要價988元，將近1顆250元，讓他怒批連台灣人被坑殺。（圖擷取自 臉書）

    彭華幹聲稱，萬里的龜吼漁港水果攤買黃金果，沒想到4顆要價988元，將近1顆250元，讓他怒批連台灣人被坑殺。（圖擷取自 臉書）

    新北市龜吼漁港是許多人大啖萬里蟹等海鮮的選擇之一，名嘴彭華幹日前在臉書抱怨，他為了招待從美國回來的僑胞，到萬里的龜吼漁港水果攤買黃金果，沒想到4顆要價988元，1顆將近250元，讓他怒批連台灣人被坑殺。

    彭華幹在臉書PO文表示，專門坑殺觀光客？是台灣人也照殺不誤！幹哥一個朋友款待美國回來的僑胞，跑去萬里龜吼漁港，看到水果攤賣這個叫「黃金果」的玩意兒，因為沒見過好奇買了4顆，結果一秤是988元大洋，一顆要近250元，我想水果之王榴槤也沒那麼貴吧！

    彭華幹指出，結果朋友上網一查，蝦皮一箱有9顆是5斤，只要750元，而坑人的攤商4顆4斤竟要價988元，我們的國旅會每況愈下，這些都是原因，就像墾丁什麼都貴，專門宰觀光客一樣，只有民宿的水準却要收跟直逼五星級飯店相同的價錢，要當盤子你趕快去！

    彭華幹直言，黃金果坦白說不怎麼好吃，它原產於南美安地斯山脈一帶，在當地只要幾塊錢雷亞爾（巴西貨幣），大約台灣一斤50塊，結果台灣自己種的黃金果從南部上來要一斤150元，也許你會說栽種不易，因為它只要一切開，在空氣中會快速氧化而變褐色，不能久放。但是也不能像這種果販這麼坑殺我的朋友吧！何況他們外表都是黃皮膚，不是金髮碧眼的洋人，中文是通的，你怎麼殺得下去啊？不怕報警抓你嗎？最後由於兩人都是女性，不想搞壞心情而只好認栽了事！對！就是龜吼漁港，大家要小心！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播