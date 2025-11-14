蘇澳水患後垃圾量超乎想像 光中山路就清3趟

國軍協助清掃家園。（記者王峻祺攝）

宜蘭蘇澳遭遇大水患，洪水退去後，地方投入災後復原，原力拚今天入夜前完成15個里的廢棄物清運，但家戶垃圾量超乎想像，光是市區中山路就連清3趟，蘇澳鎮公所提出延後1天目標建議，代理縣長林茂盛也認為假日外地居民返家幫忙，會有另一波清運高峰，將會持續加強清運。

蘇澳豪雨成災，縣府、鎮公所及國軍全力投入災後復原工作，連3天日夜輪班清運，原預計今天入夜前完成復原工作，但家戶持續清出大批垃圾，鎮公所今早考量各里還需加強清消，民眾仍有丟棄廢棄物需求，希望將完成目標訂在週六，後續還會再進行分類去化。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，災後復原工作持續推進，截至昨晚已完成9個里，其餘6個里將是後續清運重點，環保局、公所繼續分派車輛機具進場，期望能夠早日完成廢棄物清理。

他強調，預估週六將有一波民眾返鄉蘇澳投入家園清理，會有清運高峰，因此會持續協助家戶清運垃圾，請民眾安心清掃環境，也感謝國軍不斷投入大量兵力進入家戶，偕同災民整理家園。

林茂盛說，針對淹水補助，依照現行機制辦理，已請蘇澳公所造冊，縣府會從速從簡核發，淹水50公分以下民眾，也會向中央爭取補助，目前行政院已草擬因應蘇澳地區大淹水補貼方案，下週一政務會議討論，若通過後就會公布，會建議行政院盡量納入本次水災所有相關損失，為鄉親爭取最大權益。

國軍派駐兵力協助蘇澳災民災後復原。（記者王峻祺攝）

抓斗車持續清運家戶廢棄物。（記者王峻祺攝）

抓斗車清運泡水廢棄物。（記者王峻祺攝）

國軍兵力挨家挨戶協助災民清運垃圾。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣代理縣長林茂盛主持鳳凰颱風宜蘭縣應變中心前進指揮所工作會議。（記者王峻祺攝）

