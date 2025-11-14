光電環評修法今將進行院會表決 6大環團提出4大建議

6大環團今日共同發出緊急聲明稿表示，支持光電環評，但目前草案應環評及禁限建範圍應更細緻考量；示意圖。（資料照）

光電禁建與環評加嚴的修法預計於今天進行立法院院會表決，6大環團今日共同發出緊急聲明稿表示，支持光電環評，但目前草案應環評及禁限建範圍應更細緻考量，因此給予4大建議參考。

台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會、地球公民基金會今日共同發出緊急聲明稿。

請繼續往下閱讀...

該聲明稿中表示，光電環評能部分解決環境及社會問題，值得肯定，然目前修法的版本，恐造成光電發展全面停滯，不利於能源轉型、淨放目標。

聲明指出，當他們目睹部分農漁民遭大型光電資本擠壓，亟欲為弱勢維護權益的同時，也須留意另一群農漁民或居民正主動擁抱光電，期待用新科技、綠能及資金強化農業韌性；且易成孤島的脆弱地區，也須透過微電網、家戶型光儲系統，提高災害應變能力，如部分漁民安裝光電儲能，安然度過丹娜絲風災停電、免於漁損，廣泛引起漁民關切能源自主 。

聲明表示，「我們支持光電環評，但目前草案應環評及禁限建範圍應更細緻考量」，建議修正如下：1.地質敏感區、國家風景區、國家公園涵蓋的地理範圍過大，土地特性和利用型態多元複雜，不宜全面禁建 ，建議暫緩修法，細分應禁建及無須禁建的區位；2.應視光電案場規模與性質，區隔大規模商業光電案場、小規模自發自用。大規模商業案場的環評，日本環評法以40公頃為門檻，考量台灣地狹人稠，建議以20-30公頃為門檻。

聲明續建議，3.增列2公頃為門檻，即2公頃以上始須環評，因小規模自發自用為主的光電案場對於環境侵擾較低，且亦可避免對於公民社區或專業農漁民自主發電造成不必要的負擔，且除了地面型的漁電共生案場外，室內型的漁電共生案場也應該要納入環評的範疇；4.檢視不同區位是否會因設置光電，而對環境造成直接明顯的負面影響，檢討應環評區位的必要性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法