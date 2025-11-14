綠委提南高屏大生活圈 許智傑拋興建「南部版五楊高架」

民進黨立委邱志偉（左起）、林俊憲、許智傑、林宜瑾、與徐富癸召開「南高屏大生活圈」交通建設記者會，提出陸海空三大面向的交通願景，爭取中央支持南台灣交通建設升級。（記者陳志曲攝）

民進黨南高屏多位立委，今（14日）於立院提出「南高屏大生活圈，交通建設新藍圖」願景，爭取中央支持南台灣交通建設全面升級，實現540萬人便捷的運輸網路；立委許智傑更拋出興建「南部版五楊高架」的看法，串聯台南、高雄與屏東三地。

立委許智傑強調，南高屏不是三個城市，而是同一個生活圈，7位立委聯合提出交通建設藍圖，涵蓋陸、海、空三大領域。陸域交通包含加速推動高屏二快及國道7號工程進度，目前國道1號的運載量已經逐漸飽和，從高雄到台南塞車情況日漸加劇，配合未來半導體S廊帶發展，如何改善南台灣交通問題，將會是高雄市邁向科技智慧城市的一大關鍵。因此他與交通部多次研議，討論拓寬國道1號的可行性，更希望研究是否有興建高雄到台南的「南部版五楊高架」的機會，串聯台南、高雄與屏東三地。

空運發展方面，則是推動24小時國際機場並拓展國際航線，爭取更多定期航班與包機；海運方面，爭取更多郵輪航線停靠南台灣。

立委邱志偉表示，高雄捷運岡山路竹延伸線是高雄北向發展的關鍵交通主軸，後續路竹、湖內段將依計畫陸續完工，其中大湖站未來將與台南捷運R10共站轉乘，促成更緊密生活圈，延伸線初期估計可服務沿線35.3萬名居民與7.5萬名就業人口。除主線外，紅線也規劃向北延伸至台南，包括銜接嘉南藥理大學的「奇美延伸線」與高鐵台南站的「沙崙延伸線」。

立委林俊憲說，台61跨曾文溪大橋工程，預計117年完工通車；他也建議交通部與南市府同步推動台61線南延至四草大橋，完善大台南「四橫三縱」高架快速道路系統。

立委林宜瑾指出，高雄沿海北邊的行政區如茄萣、湖內、路竹，與台南是緊密生活圈，若能完成「高雄捷運奇美延伸線」與「台南捷運紅線」的串連，不但能讓旅客輕易來往奇美博物館、台南機場等處，更能連結起南高生活圈。

立委鍾佳濱表示，連接屏東、高雄兩地間的台88與台1線，時常交通壅塞，新闢高屏二快，成為屏東鄉親多年來盼望。中央與地方緊盯工程進度，盼讓鄉親早日享受更便利的快速道路。

民進黨多位立委倡議南高屏大生活圈。（許智傑服務處提供）

