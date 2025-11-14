身心障學生綻光芒 「聽海說故事」桌曆展現藝術才華

和美實驗學校高中部陳柏翰的作品「無聲地訴說」，製作成明年度桌曆。（圖由教育部提供）

今（2025）年將近尾聲，明（2026）年即將來臨，國立和美實驗學校與財團法人仁愛文教基金會合作，將身心障礙學生的美麗作品製作成桌曆，明年度桌曆以「聽海說故事」為主題，從寬廣無垠的海洋意象出發，繪畫出在大海中堅定向上的鯨魚，象徵面對生命挑戰不退縮的力量。

教育部國教署組長孫旻儀說明，教育部推動「雙重特殊需求學生發掘與輔導方案」，支持身心障礙學生的適性發展，鼓勵各地方政府及學校發掘身心障礙學生的優勢才能與需求，規劃多元課程與個別化輔導方案，提供身心障礙學生發展潛能與多元學習的機會，讓學生自己發揮潛能，身心障礙學生的優勢才能，包含藝術、創造力、領導或學術性向等，鼓勵學生勇於展能，實現自我價值，讓大家看見他們的光芒。

長期實踐普特融合教育的國立和美實驗學校，致力發掘身心障礙學生在藝術領域的潛力，多年來結合社會資源，持續與財團法人仁愛文教基金會合作，將身心障礙學生的作品製作成桌曆，讓身心障礙學生以畫筆描繪心中的故事與感受，展現個人的觀察力、想像力及創造力。例如高中部的陳柏翰，沒有因行動不便而停止對美的探索，反而用堅毅的心境學習與創作，他的作品「無聲地訴說」，以大膽筆觸刻畫大海中堅定向上的鯨魚，象徵面對生命挑戰不退縮的力量。

此外，國中部詹益澧的作品「出海口風景」，用細膩的筆觸描繪出在地捕魚人的生活樣貌與港口風情；國小部的劉禹樂則以複合媒材創作出「藍色海洋」，運用多元素材與水彩交融，營造繽紛的海洋世界，展現童趣想像與對環境保護的重視。

和美實驗學校國中部詹益澧的作品「出海口風景」，製作成明年度桌曆。（圖由教育部提供）

