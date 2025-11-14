為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    海外代孕爭議延燒！ 國健署：人工生殖法已送行政院 修法聚焦「女性自主權」

    2025/11/14 10:57 記者邱芷柔／台北報導
    國健署署長沈靜芬今（14日）受訪時表示，「人工生殖法」修法版本已送進行政院，正由行政院審查中，此次修法的核心重點是強調女性自主權，主要納入單身女性與女同志族群。（記者邱芷柔攝）

    台灣同性婚姻通過後，愈來愈多同志伴侶開始規劃家庭、養育下一代，但目前國內仍禁止代理孕母，海外代孕則處於法律灰色地帶。國健署署長沈靜芬今（14日）受訪時表示，「人工生殖法」修法版本已送進行政院，正由行政院審查中，她也強調，此次修法的核心重點是強調女性自主權，主要納入單身女性與女同志族群，協助在具備卵子與子宮條件下、想要懷孕生子的女性獲得制度支持。

    沈靜芬今天上午出席「千人響應護血壓 打造全民血壓守護網」記者會，會前接受媒體聯訪時，針對外界關注的「人工生殖法」修法進度表示，修法版本已送入行政院，目前正在行政院審議中。她強調，此次修法的重點是「女性自主權」，主要納入單身女性及女同志，政府會協助具備卵子與子宮、希望孕育孩子的女性完成生育計畫。

    她進一步說明，此次「人工生殖法」修法涵蓋單身女性與女同志，核心精神就是強調女性自主權。如果一名女性同時擁有自己的卵子和子宮，並希望懷孕、生產、孕育孩子，政府將站在支持的立場，協助她實現生育的理想，因此這次修法的範圍主要侷限在單身女性與女同志。

    近日男同志海外代孕案例在網路掀起熱議，其中「壹零出4啦」赴墨西哥以代理孕母生下四胞胎，被質疑涉有「買小孩」疑雲；另一名男同志則自稱赴美代孕，不但宣稱「不需要做產檢」，還上傳孕母生產的未遮蔽畫面，引發外界痛批缺乏對女性的尊重，更有網友起底他為慈濟醫院現職骨科醫師，質疑身為醫師卻漠視代孕倫理與專業操守，並呼籲主管機關調查釐清。

    對此沈靜芬表示，每個人都有個別考量，她對個案不予置評，但她強調，「代理孕母本身的隱私、人權與自主非常重要」，無論是哪種生育安排，兒童的最佳利益都不能被忽視，應是所有討論的核心。

    至於外界關注修法是否能避免生育買賣疑慮，沈靜芬回應，在修法內容中，進行人工生殖前會特別強調對雙方狀態的評估，並以是否符合子女最佳利益作為主要判準，也會在條文中提出相應規範。

    相關新聞：骨科醫師赴美找代孕貼「私處無碼畫面」惹議 台北慈濟醫院回應了

