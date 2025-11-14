新北樹林鎮前親子公園改造重啟 結合煤礦歷史設礦坑主題遊具

新北市樹林區鎮前親子公園改造後重新啟用，新北市府綠美化環境景觀處長林俊德說，這次改造結合樹林區過往的煤礦產業歷史，設置礦坑主題遊具、礫石坑。（新北市景觀處提供）

新北市樹林區鎮前親子公園改造後重新啟用，新北市府綠美化環境景觀處長林俊德說，這次改造結合樹林區過往的煤礦產業歷史，設置礦坑主題遊具、礫石坑，也有攀爬挑戰、磨石子滑梯及多元造型地景，具有冒險性、趣味性，讓公園成為能「玩」也能「說故事」的社區舞台。

景觀處說，這次翻新象徵樹林在推動公共空間再生上的重要一步，目前新北市改善完成的特色共融或全齡公園數量已達247座，市府持續推動改善，詳細公園資訊，可上「來新北玩公園」網站查詢。

新北市樹林區鎮前親子公園改造後重新啟用，新北市府綠美化環境景觀處長林俊德說，這次改造結合樹林區過往的煤礦產業歷史，設置礦坑主題遊具、礫石坑。（新北市景觀處提供）

新北市樹林區鎮前親子公園改造後重新啟用，新北市府綠美化環境景觀處長林俊德說，這次改造結合樹林區過往的煤礦產業歷史，設置礦坑主題遊具、礫石坑。（新北市景觀處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法