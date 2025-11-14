為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北樹林鎮前親子公園改造重啟 結合煤礦歷史設礦坑主題遊具

    2025/11/14 10:49 記者黃子暘／新北報導
    新北市樹林區鎮前親子公園改造後重新啟用，新北市府綠美化環境景觀處長林俊德說，這次改造結合樹林區過往的煤礦產業歷史，設置礦坑主題遊具、礫石坑。（新北市景觀處提供）

    新北市樹林區鎮前親子公園改造後重新啟用，新北市府綠美化環境景觀處長林俊德說，這次改造結合樹林區過往的煤礦產業歷史，設置礦坑主題遊具、礫石坑。（新北市景觀處提供）

    新北市樹林區鎮前親子公園改造後重新啟用，新北市府綠美化環境景觀處長林俊德說，這次改造結合樹林區過往的煤礦產業歷史，設置礦坑主題遊具、礫石坑，也有攀爬挑戰、磨石子滑梯及多元造型地景，具有冒險性、趣味性，讓公園成為能「玩」也能「說故事」的社區舞台。

    景觀處說，這次翻新象徵樹林在推動公共空間再生上的重要一步，目前新北市改善完成的特色共融或全齡公園數量已達247座，市府持續推動改善，詳細公園資訊，可上「來新北玩公園」網站查詢。

    新北市樹林區鎮前親子公園改造後重新啟用，新北市府綠美化環境景觀處長林俊德說，這次改造結合樹林區過往的煤礦產業歷史，設置礦坑主題遊具、礫石坑。（新北市景觀處提供）

    新北市樹林區鎮前親子公園改造後重新啟用，新北市府綠美化環境景觀處長林俊德說，這次改造結合樹林區過往的煤礦產業歷史，設置礦坑主題遊具、礫石坑。（新北市景觀處提供）

    新北市樹林區鎮前親子公園改造後重新啟用，新北市府綠美化環境景觀處長林俊德說，這次改造結合樹林區過往的煤礦產業歷史，設置礦坑主題遊具、礫石坑。（新北市景觀處提供）

    新北市樹林區鎮前親子公園改造後重新啟用，新北市府綠美化環境景觀處長林俊德說，這次改造結合樹林區過往的煤礦產業歷史，設置礦坑主題遊具、礫石坑。（新北市景觀處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播