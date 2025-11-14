骨科醫師赴美找代孕貼「私處無碼畫面」惹議 台北慈濟醫院回應了

男同志赴美找代孕，發布言論及影像引發爭議。（本報合成，擷取自Threads）

台北慈濟醫院骨科朱姓醫師與男同志伴侶齊赴美國尋求代孕，該男子不僅聲稱新生兒「不需要做產檢」，還公開在網路上傳孕母生產過程的無碼畫面，引發網友熱議，台北慈濟醫院表示，針對近日醫師於個人社群媒體發布言論，為該醫師私領域個人行為，其應妥善面對與處理，醫院也已啟動關懷機制，對此同仁進行關懷輔導。

國內同志伴侶到海外尋求代孕風波不斷，同志伴侶「壹零出4啦」近日在社群平台分享赴墨西哥代孕、迎來4個寶寶的故事，影片原意是記錄家庭誕生的喜悅，卻意外掀起輿論風暴，不少人聯想到電影「使女的故事」，紛紛留言痛批過程忽視孕母、將代孕商品化，甚至質疑「這不是懷孕，是買小孩」。

另有一名在台北慈濟醫院任職的骨科醫師與男友赴美透過代孕，順利迎來新生兒，卻在Instagram限動發文稱，醫生會建議做很多檢查以及2次各380美元（約新台幣1.1萬元）回診，但被他全部拒絕，此外，他還貼出孕母生產時的影片，竟有孕母的性器官特寫直接暴露在大眾視野，畫面曝光後引發眾怒，網友痛批他侵犯孕母隱私，強調「即使簽有合約，也不代表能公開孕母最脆弱的時刻」，也有網友指出，孕母在生產過程中身心極度疲弱，難以做出真正自主的同意，質疑朱姓醫師以「知情同意」為由公開影片的正當性，並直言「若要上傳公開，孕母應有額外酬勞與明確書面授權」。

面對輿論爭議與質疑，他回應稱，影片經孕母同意上傳，出發點是「感謝孕母的辛苦」，他表示與孕母保持良好關係，每週仍會探望對方，也希望孩子長大後能與孕母維持聯繫，目前該名男同志已經將社群平台關閉，但事件仍持續發酵。

法界人士指出，目前國內人工生殖法尚未通過，因此有國人改赴海外尋求代理孕母，但在網路上傳無碼生產畫面，若未經當事人同意，可能觸犯刑法妨害性隱私／不實性影像罪章，未經同意偷拍他人「性私密影像」，可處3年以下有期徒刑；未經同意「散布／播送／公開展示」性影像者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，生產時如果畫面屬於「性器官或足以引起羞恥」等性私密範圍，就可能觸法。

