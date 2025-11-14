馬公市代會副主席莊國輝 質詢市立幼兒園廁所堵塞、遮陽棚損壞、活動過多

馬公市代會副主席莊國輝，針對馬公市立幼兒園提出質詢。（莊國輝提供）

馬公市代會定期大會刻正舉行中，副主席莊國輝針對馬公市立幼兒園，包括廁所堵塞、遮陽棚損壞、活動過多等相關問題提出質詢，強調是為了讓孩子有更好的學習環境、讓家長放心、也讓辛苦的老師不再被壓得喘不過氣。市長黃健忠表示，要求幼兒園與工務課將所有涉及孩童安全之項目列為最高優先，確保教保環境安全無虞。

莊國輝表示，園本部馬桶僅剩7個可用，220名幼兒一下課就得大排長龍等廁所，臭味難聞，小朋友都忍得很痛苦！園方解釋是「老舊管線太細、容易堵塞」，這個問題據從前幾任園長時代就存在；又因平日與寒暑假都有學生，遲遲無法全面改善。但代表會從來沒有刪減托兒所任何一筆維修或修繕經費預算！不論是設備、環境改善，只要提出需求，都是全力支持。

請繼續往下閱讀...

另外家長陳情應該由園長與主秘出面了解、說明、安撫，而不是把所有壓力丟給辛苦的基層老師承擔。馬公市代會支持孩子參與表演與活動，能增加自信、累積經驗。但活動密度過高，導致正常課程被壓縮。孩子的學習是不能倒退的。適度活動是加分，但若影響到應有課程，就是減分。

針對莊國輝質詢，馬公市長黃健忠表示，馬公市立幼兒園園本部遮陽網已改善，屋頂蓋板更新及輕鋼架修繕持續處理；幼幼班成人廁所已列入近期施工；堆置雜物已整理；消防栓更換已向廠商估價。東衛分班部分，遮陽網待材料到貨後即更新，遊具將向中央申請經費汰換，地層下陷已完成改善並持續觀察。

馬公市立幼兒園遮陽棚，已進行發包改善。（馬公市公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法