台中電動公車再增10部上路 電動公車占比已近5成

加強大眾運輸淨零碳排，台中市新增10輛電動公車上路，台中市政府交通局表示，至今年10月底，上路的電動公車計315輛，加上中央已核定309輛，預計有624輛電動公車陸續投入公共運輸服務；以全市現有1280輛公車，電動公車佔比達48%，將近一半都是電動公車，朝向2030年公車全面電動化目標加速邁進。

交通局長葉昭甫表示，這次採購的電動公車，主要配置在12路、63路、206路、207路、208路、220路及900路，涵蓋服務範圍廣，經過豐原、潭子、大雅、神岡、東勢、石岡、和平、西屯、北屯等行政區，為市民提供便捷、優質的公共運輸。

葉昭甫指出，台中市積極推動電動公車已突破300輛，考量台中市將有近半都是電動公車，近期北部曾發生電動公車起火或冒煙的案例，面對與傳統車輛不同的防災特性，交通局已聯合市府消防局、客運業者及車輛製造商舉辦3場電動公車消防演練，針對「充電中」、「行駛中」等不同事故樣態模擬演練，加強災害防堵、降低危害，藉由實境模擬強化駕駛、乘客、消防應變能力，全面提升公共運輸安全防護網。

交通局指出，台中市訂出「2030市區公車全面電動化」目標，目前台中電動公車數量從去年21%大幅提高到48%，電動公車路線以行經重點行政區、學校、醫院及運輸節點的市區客運路線為首要汰換目標，擴大使用族群，鼓勵市民朋友多搭乘電動公車。

