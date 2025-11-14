「苗栗伙車站聯盟」首發 3場免費講座點亮鐵道新風貌

「苗栗伙車站聯盟」首發，將舉辦3場免費講座，將帶領參與者走訪鐵路局竹南二號倉庫等，了解鐵道文化。（苗縣府勞青處提供）

苗栗縣政府勞工及青年發展處為推動鐵道文化資產活化、促進青年公共參與與地方創生，委託中山168團隊辦理「伙車站聯盟青年公共參與計畫」，並推出「苗栗鐵道文化資產 OPEN」3場講座，以青年行動力點亮鐵道的新風景，讓城鄉展現更多元而有活力的面貌

苗縣府勞青處長王浩中指出，「苗栗伙車站聯盟」以有人的伙車站為核心概念，從山海交會處-竹南中山168為起點，沿著鐵路串聯造橋、苗栗與銅鑼三站地方團隊，透過「講座 × 走讀 × 提案」三階段形式，邀集青年與地方團隊共同探索鐵道舊有空間的再生可能。

勞青處表示，「活動三部曲」16日舉辦苗栗鐵道文化資產 OPEN_講座、21日苗栗鐵道文化資產 OPEN_走讀、22日鐵道優點子提案工作坊。活動將選出三組具潛力的行動團隊，進行提案發表與交流，並提供每組 行動金 2萬5千元，作為後續實踐的推動起點，鼓勵青年以行動實踐理念，深化地方參與。

苗縣府勞青處指出，鐵道文化資產不僅是歷史的見證，更是地方創生的延伸，此次系列活動期望透過公私協力與青年參與，建立青年與台鐵之間友善的對話機制，讓鐵道文化不再只是靜態保存，而能融入青年團隊的創意與行動，成為青年實現夢想、連結地方共好的新舞台。

苗栗縣政府將委託委託中山168團隊辦理「伙車站聯盟青年公共參與計畫」團隊辦理「伙車站聯盟青年公共參與計畫」，圖為中山168外觀。（苗縣府勞青處提供）

