雪霸國家公園各登山路線今全面恢復，入園仍要小心落石。（雪管處提供）

鳳凰颱風之前來襲，雪霸國家公園也先預警性休園，經檢視各登山路線狀況後，雪霸國家公園管理處（雪管處）宣布今（14）日各登山路線全面恢復。不過，雪管處提醒山友，颱風過後山區仍有大雨及山崩落石的可能性，請山友於入園時注意環境狀況。

雪管處表示，除雪山主峰線、志佳陽線、雪劍線、雪山西稜線、武陵四秀線、大霸線、大霸北稜線、聖稜線及其他路線，全面恢復開放，雪管處轄內三大遊憩區武陵遊憩區（含臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心）、雪見遊憩區（含二本松解說站）、觀霧遊憩區（含觀霧山椒魚生態中心）同步恢復開放，但雲霧步道目前仍在整修中暫不開放。

請繼續往下閱讀...

雪管處提醒，山區仍有大雨及山崩落石的可能性，山友務必注意，若遇新崩塌危險路況請即撤返，並請協助回報林道及步道狀況，以進行災修作業。

另外，林業及自然保育署新竹分署所轄觀霧國家森林遊樂區也於今（14）日恢復營運，但觀霧聯外道路雨後山區仍可能有倒木或落石情形，請駕駛人提高警覺，注意安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法