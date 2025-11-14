為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雪霸國家公園各登山路線今全面恢復 入園仍要小心落石

    2025/11/14 10:07 記者蔡政珉／苗栗報導
    雪霸國家公園各登山路線今全面恢復，入園仍要小心落石。（雪管處提供）

    雪霸國家公園各登山路線今全面恢復，入園仍要小心落石。（雪管處提供）

    鳳凰颱風之前來襲，雪霸國家公園也先預警性休園，經檢視各登山路線狀況後，雪霸國家公園管理處（雪管處）宣布今（14）日各登山路線全面恢復。不過，雪管處提醒山友，颱風過後山區仍有大雨及山崩落石的可能性，請山友於入園時注意環境狀況。

    雪管處表示，除雪山主峰線、志佳陽線、雪劍線、雪山西稜線、武陵四秀線、大霸線、大霸北稜線、聖稜線及其他路線，全面恢復開放，雪管處轄內三大遊憩區武陵遊憩區（含臺灣櫻花鉤吻鮭生態中心）、雪見遊憩區（含二本松解說站）、觀霧遊憩區（含觀霧山椒魚生態中心）同步恢復開放，但雲霧步道目前仍在整修中暫不開放。

    雪管處提醒，山區仍有大雨及山崩落石的可能性，山友務必注意，若遇新崩塌危險路況請即撤返，並請協助回報林道及步道狀況，以進行災修作業。

    另外，林業及自然保育署新竹分署所轄觀霧國家森林遊樂區也於今（14）日恢復營運，但觀霧聯外道路雨後山區仍可能有倒木或落石情形，請駕駛人提高警覺，注意安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播