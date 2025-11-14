用路人注意！台76線八卦山隧道防災演練 11/19上下午各半小時

11月19日台76線八卦山隧道防救災演練，公路局中區養護工程分局規劃替代道路路線，請用路人演練時間改道行駛。（公路局提供）

演練來了！交通部公路局中區養護工程分局今（14日）天表示，台76線八卦山隧道將在下週三（19日）進行防救災演練，當天上午9點30分及下午3點30分各封閉雙向約30分鐘。公路局提醒，演練期間八卦山隧道將管制車輛禁止進入，用路人務必留意，避開演練時段，繞道行駛。

公路局中區養護工程分局表示，八卦山隧道是彰化、南投往返的重要交通要道，這次演練主要測試公路單位與相關機關的緊急應變能力，演練期間隧道會完全封閉，行駛在隧道內的車輛也會由人員指揮疏導，請駕駛耐心配合。

替代道路方面，員林往草屯的車輛可從林厝下匝道出來，改走縣道137接148，再接台14乙線進草屯；草屯往員林則反向行駛即可。

鹿港、埔鹽往南投草屯方向的車輛，可改由台76線接國道1號北上，再銜接國道3號南下至中興交流道，轉上台14乙線前往目的地；南投草屯往鹿港、埔鹽則依路線反向行駛。

改道後的行車時間會略有增加，部分路段會多出12到14分鐘不等。公路局呼籲，演練期間務必留意現場指示與交管措施，也可以利用省道即時路況系統「168交通網」查詢路況，避免塞在路上，影響行程。

11月19日台76線八卦山隧道防救災演練，替代道路路程拉長，會增加行駛時間，卻能避免塞在車陣動彈不得。（公路局提供）

