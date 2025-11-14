為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    凰凰颱風排污水造成運河死魚？ 南市水利局澄清應是氣溫變化造成

    2025/11/14 09:59 記者蔡文居／台南報導
    台南市議員李啟維表示，日前鳳凰颱風來襲，台南運河再度出現魚屍漂浮景象。（李啟維提供）

    日前鳳凰颱風來襲，台南運河再度出現魚屍漂浮景象。台南市議員李啟維表示，每次遇到降雨，運河截流系統啟動失效，污水直接排入運河，水質惡化，魚群便難逃死亡命運，呼籲市府除儘速清理打撈外，也應徹底解決每逢下雨就出現魚屍的問題，唯有務實推動污水處理設施建設、提高接管率、完善雨污分流系統，才能從根本改善水質。

    南市水利局今天澄清說，研判出現死魚應是颱風低壓造成氣溫變化，溫度下降，運河的水中溶氧也跟著降低所致。目前台南運河沿線的家戶整體接管率約達9成，該局平時也有派員於運河巡查，平時沒有下雨，運河也是會有一些零星的死魚， 這次運河死魚並沒有特別多或明顯異常。至於魚屍已通知環保局打撈清理。

    李啟維指出，12日晚間有市民在網路上，上傳運河魚屍照片，畫面中可見大批魚隻死亡，其中多為對溶氧量要求較高的魚種。這次鳳凰颱風雖非強颱，但為避免市區淹水，運河上游5個截流站的水閘門必須開啟，導致污水直接流入運河，造成魚群大量死亡。

    李啟維說，目前台南市的污水接管率平均僅約3成，且城鄉落差明顯。現階段多數地區的雨污分流及截流作業集中由健康污水處理廠負責，若天氣晴朗，約9成以上的污水都能妥善處理，使運河水質保持清澈；但一旦降雨，截流系統啟動失效，污水直接排入運河，水質惡化，魚群便難逃死亡命運。

