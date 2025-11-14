新北「潔出曆」視聽覺雙饗體驗 回收乾電池可免費領

新北市環境保護局2026年全新月曆「新北潔出曆」，民眾可參加乾電池回收免費換取。（新北市環保局提供）

新北市環境保護局自2021年起製作環保月曆，逐步建立屬於新北的城市特色與永續形象，2026年全新月曆「新北潔出曆」14日發布，民眾可參加線上活動「我做的新北改變」將於11月20日至12月5日舉行，邀請市民拍下環保行動以拍照打卡與社群分享方式並標註「新北i環保」粉絲專頁及專屬hashtag「#我做的新北改變」與「#新北環保」，有機會抽中限量月曆、桌曆與環保好禮。

民眾也可參加「回收乾電池，獲得新北潔出曆」活動於28日開跑，民眾持10顆廢乾電池至各區清潔隊指定地點或環保局，即可免費兌換月曆或桌曆1份，每人每次限領2份，換完為止，歡迎民眾踴躍兌換。

環保局副局長朱益君表示，這次「新北潔出曆」以「新北12個改變」為主軸，透過居住或工作在新北市的12位插畫家，藉由其多元風格，描繪新北在環保工作推動上一步步蛻變的過程，從水資源守護、空氣品質改善、垃圾減量、綠能推動，到日常習慣的微小改變，每一頁都「翻」出一則新北故事，讓市民在翻閱中感受新北永續與宜居的城市樣貌。

環保局說明，2026「新北潔出曆」封面設計以新北市鳥「鷺鷥」為主角，象徵潔淨與希望，牠振翅飛翔於天空，俯瞰著不斷更新的城市景致，感受新北的蛻變，畫面交織的綠色雙手則化為「新北潔出曆」建立的品牌符號「大地之手」，象徵循環、守護與合作的力量。

環保局表示，除了視覺創作外，今年的《新北潔出曆》更首度導入陪伴音樂設計，以「聲音」作為五感設計的一環，邀請知名配樂家溫子捷老師透過節奏與旋律的變化引導情感流動，民眾只要翻開月曆，用手機掃QRCODE就能聽取，打造視聽覺的沉浸式體驗。

新北市環境保護局2026年全新桌曆「新北潔出曆」，民眾可參加乾電池回收免費換取。（新北市環保局提供）

