天井、雨鏈、充電「養機場」！最貴玉山觀高山屋開箱

玉山園區「觀高山屋」沉穩外觀頗具特色民宿氣息，周邊更是森林環繞、相當清幽。

玉山園區新建「觀高山屋」將在12月收費，平日800元、假日1200元，成為全台最貴山屋，受惠嶄新設備，山屋擁有天井，採光極佳，還有即插即用的手機充電「養機場」，甚至有日式雨鏈，讓景觀更顯禪意。

觀高山屋海拔2540公尺，位在八通關越嶺線西段，斥資6700多萬元興建，沉穩建築外觀頗具特色民宿氣息，尤其屋簷還有日式雨鏈，除匯集雨水、排水，也兼顧美觀，屋外另設有生態廁所、洗手台。

進入室內前則有玄關平台，可換下泥濘的鞋子，換穿室內拖鞋維持山屋乾燥，入內後在交誼廳可見大片落地窗，展現寬敞視覺，走道上方還有透明天井，自然採光帶來舒適感受。

牆邊設有USB與Type-C充電插孔「養機場」，只要插線就可為手機與行動電源充電，一旁也放置PAC（攜帶型加壓艙），可為高山症山友緩解不適症狀。

山屋內也有炊煮區，設置洗手、流理台，入內同樣要換穿廚房拖鞋，避免炊煮油漬污染到交誼廳木地板，除了公共空間，也設有山屋管理室，並有3間寢室，每間都有14床，每床附有記憶軟墊與隱私隔板，屆時12月收費上路，每天可供42名山友住宿。

玉山國家公園管理處表示，觀高山屋設備新穎，合宜的空間、動線、採光創造舒適住宿環境，山屋周邊更是森林環繞，盼山友都能珍惜建置不易的高山山屋。

玉山園區「觀高山屋」沉穩外觀頗具特色民宿氣息，屋簷還有日式雨鏈，除匯集雨水，也讓景觀更顯禪意。

玉山園區「觀高山屋」交誼廳設有大片落地窗，營造明亮、寬敞視覺。

玉山園區「觀高山屋」設有手機充電「養機場」，只要插線就可為手機與行動電源充電。

玉山園區「觀高山屋」走道上方設有透明天井，自然採光帶來舒適感受。

玉山園區「觀高山屋」，床鋪附有記憶軟墊與隱私隔板，12月收費上路每天可供42名山友住宿。

