    基隆、新北5區18日停水23小時 3萬6千多戶受影響

    2025/11/14 10:05 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆及新北多區18日起停水23小時。（記者盧賢秀攝）

    台灣自來水公司第一區管理處辦理貢雙所高低壓檢測暨900mm超音波式水量計汰換停水作業，基隆市中正區、信義區及新北市貢寮區和雙溪區，從18日上午9時起至19日上午8時停水共23小時，影響戶數共3萬6000多戶。停水期間設有加水站供民眾取水，大型社區將派水車機動支援。

    停水區域包括基隆市中正區：中正里、中濱里、中砂里、中船里、信義里、入船里、八斗里、和憲里、平寮里、建國里、德義里、新富里、新豐里、正濱里、正砂里、正義里、正船里、海濱里、真砂里、砂子里、砂灣里、碧砂里、社寮里、義重里、長潭里。

    信義區：仁壽里、仁義里、孝岡里、孝德里、孝忠里、孝深里、孝賢里、東安里、東明里、義昭里。

    新北市瑞芳區：鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里。新北市貢寮區及雙溪區全區。

    影響用戶數約為基隆市中正區及信義區停水2萬5816戶、降壓4568戶；新北市瑞芳區停水1925戶，貢寮區、雙溪區停水4693戶，新北市停水戶數6618戶。

    停水期閒貢寮區設置加水站兩處：貢寮淨水場（貢寮區下雙溪 街20號）及龍洞龍興廟（貢寮區龍洞街41號）；瑞芳區設置加水站2處：瑞濱里活動中心（新北巿瑞芳區建基一路4-2號）及深澳里活動中心（新北巿瑞芳區深澳路67-1號）。

    基隆市設置加水站2處：孝德里民會堂（東峰街154號）、孝忠里民會堂（深溪路8號），其餘如觀海街、山海關社區及深溪路36巷102弄部分樓棟需水車機動支援送水將另外安排水車前往支援。

    停水消息請上網查詢

