宜蘭蘇澳煙波飯店泡水車理賠爭議 外國房客租車泡水險些回不了國

蘇澳煙波飯店因地下室停車場淹水，造成30多輛車受損。（民眾提供）

宜蘭蘇澳煙波飯店因地下室停車場淹水，造成30多輛車受損，衍生理賠爭議；房客中有7名外國人因租車公司要他們全額理賠，險些回不了國；飯店表示，關於後續賠償事宜，已啟動第三方公正單位協助評估，並由財務部與保險公司同步聯繫，煙波必定負起應該承擔的相關權責。

鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，在蘇澳降起暴雨，造成市區一片汪洋，淹水達一層樓高；蘇澳煙波飯店停車場地下室也難倖免，30多輛車泡水衍生理賠爭議，雙方還在協調中。

今天傳出有兩群外國遊客險些回不了國；一群是來自新加坡全家人3人，另一群是美國華僑4個朋友，因租車到蘇澳玩，車輛受損，租車公司要他們全額理賠，因此回不了家，因為租車契約提到天災颱風「保險不理賠」。後經協調，美國遊客已先回國；新加坡遊客被要求賠40萬元，已付15萬元，今晚會回新加坡，後續由租車公司與飯店對接索賠。

另傳出「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」僅投保商業火險，疑似未附加颱風洪水險，且公共意外責任險保額也僅有最低要求的「300萬元」，停車場泡水車輛的最後理賠責任恐怕全都得自己負擔。

對此，飯店表示，館方已陸續與車主及其指定保養廠確認聯繫資訊，並請蘇澳分局協助現場拍照存證，後續拖吊費用均由飯店全額負擔，整個事件由集團專案小組與法務團隊接手協助，相關拖吊及行政程序全力推進中。

飯店指出，關於後續賠償事宜，飯店已啟動第三方公正單位協助評估，並由財務部與保險公司同步聯繫，以確保各項流程公平、透明。因此，在尚未有更明確及完整的資訊下，飯店不再持續回覆片段資訊，再次感謝各界理解與關心，煙波必定負起應該承擔的相關權責。

