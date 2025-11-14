普發1萬元上路！北市推冬季泡湯優惠 登錄發票還有機會抽中1千萬

今年新開幕的「北投晶泉丰旅」即日起推出「一泊一食住房專案」。（北市觀傳局提供）

全民普發現金1萬元上路！台北市府觀光傳播局推薦秋冬可以到北投泡湯，多家旅宿業者也紛紛推出住宿、餐食優惠，同步推出「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，到指定平台登錄發票，有機會抽中1000萬元現金大紅包、高檔電動汽車、NBA賽事雙人來回機票及iPhone 17等萬份好禮，月月再抽台積電股票。

觀傳局表示，歡迎民眾規劃秋冬家庭小旅行，享受暖心泡湯樂趣，今年新開幕的「北投晶泉丰旅」即日起推出「一泊一食住房專案」，每房每晚1萬元起，再加贈「萬元晶喜禮包」，禮包內含餐飲、SPA、湯屋抵用金與房型升等券等，總價值逾1萬元；「台北北投雅樂軒酒店」即日起則推出餐飲優惠，只要出示打卡「#普發現金一萬」，即可享有餐飲消費滿5000元即加贈下午茶的專屬優惠；水美溫泉會館則推出「現金普發專案」，即日起至11月28日期間，平日入住每晚只要3888元，假日及連續假期則優惠5388元，每日限量5間，含雙人早餐、迎賓點心及飲料，並贈送大眾裸湯體驗2次，讓旅客輕鬆享受舒適的溫泉假期。

觀傳局說，來到北投泡湯，不必煩惱交通問題，透過「台灣好行－北投竹子湖線」（小9）及假日限定的「新北投溫泉文化公車」（小39）輕鬆遊玩北投與陽明山，以及新北投車站、溫泉博物館等文化景點，感受北投的自然美景與濃厚人文氛圍。此外，今年小9公車所推出的6款套票也配合北投秋冬旺季，延長銷售及使用期限至12月5日，套票內容包含北北基好玩卡、北投士林及竹子湖店家消費抵用券、景點場館門票、泡湯或住宿抵用券等，提供民眾更豐富多樣的旅遊樂趣。

北市府也推出「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，即日起至115年3月8日期間，民眾只要到台北市店家單筆消費滿200元，即可於114年12月1日起至指定平台登錄發票、收據或自動匯入雲端發票，便可獲得1組抽獎序號，單筆最高享100次抽獎機會，友好特店消費抽獎機會再翻倍！有機會抽中1000萬元現金大紅包、高檔電動汽車、NBA賽事雙人來回機票及iPhone17等萬份好禮，月月再抽台積電股票，消費越多，中獎機率越高。

「台北北投雅樂軒酒店」即日起則推出餐飲優惠。（北市觀傳局提供）

