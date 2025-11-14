為志工心靈充電 屏縣本月推志工月系列講座

屏縣志工月共規劃3場主題講座，首場受到熱烈歡迎。（屏東縣政府提供）

志工不僅是社會服務的重要力量，更是推動社會持續向前的溫暖能量，每年12月5日為「國際志工日」，為呼應這份精神，屏東縣政府連續2年在11月舉辦「志工月」系列活動，今年以「好屏志造所 X 志工心靈充電站」為主題，透過多元豐富的活動，讓志工夥伴在奉獻的同時，也能獲得心靈的滋養與支持。

屏東縣政府社會處表示，今年志工月以「靈性照顧」為核心理念，希望陪伴志工朋友在服務歷程中學習照顧自己的內在，肯定自身投入的價值與意義，進而提升服務的熱忱與信念；唯有在心理與精神層面獲得成長與力量，志工才能以更堅韌的心持續在服務路上前行，將溫暖能量傳遞到社會的每一個角落。

本月共規劃3場主題講座，首場邀請擁有超過35萬名粉絲的知名作家黃大米分享新作《人生，就是一次次的得到與放下》，已於9日舉辦完畢。

接續於本月21日登場的「幽默開麥喇」，縣府將邀請單口喜劇表演者瑞恩以《笑著面對人生：幽默是最強的生存技能》為題，透過輕鬆詼諧的表演，分享她與父親相處的趣事，帶領大家學習以幽默化解壓力與困境，讓生活更自在。壓軸的「大師講座」將於11月30日登場，由知名作家吳若權以新書《捨得自己》為主題，與志工夥伴一同思考如何在付出中，也能善待自己，他期盼透過分享，提醒大家唯有懂得傾聽內心、保持喜悅與力量，愛與關懷才能持續流動。

屏縣府也拍攝3支展現多元志願服務樣貌的短影音，介紹「推拿志工」、「海生館志工」及「林業及自然保育署志工」等少見的志工類型，影片於本月中旬陸續在屏東縣政府社會處臉書粉絲專頁上線，透過生動有趣的拍攝手法，展現志工的多元風貌，鼓勵各年齡層踴躍投入服務行列。

活動現場並安排抽獎遊戲。（屏東縣政府提供）

