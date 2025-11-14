非洲豬瘟15天禁運禁宰 苗縣府宣布加碼補助

苗栗縣針對「非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失補助方案」加碼。（資料照）

台中市梧棲區一處養豬場之前爆發非洲豬瘟疫情，中央為避免疫情擴大宣布禁宰禁運豬肉，如今終於恢復。不過，禁宰禁運期間對於市場攤商造成營業損失，除依中央規定，凡地方政府造冊列管之豬肉攤商，均可申請每攤3萬元補助，苗縣府也加碼補助每攤1萬元，詳情可洽縣府工商發展處公用事業科037-559856。

苗栗縣政府工商發展處表示，若「專營溫體豬肉攤販」具有販賣事實且有相關證明文件，豬隻來源為合法購入，即使非設攤於公、民有市場內，但屬實際經營專營溫體豬肉攤販者，仍可檢附相關進貨證明及營業照片等資料，經所在地公所審查列冊後，由縣府彙整後報經經濟部核定補助。苗縣府工商發展處處長詹彩蘋指出，目前已調查到共350攤，還有尚未提報的攤商，送交經濟部期限為2026年1月6日，縣府希望公所12月20日以前提供資料以利縣府彙報經濟部。

另外，苗栗縣長鍾東錦表示，為協助豬肉攤商度過禁宰期間的營運困境，縣府除配合中央措施，主動加碼補助每攤1萬元，再加上中央補助3萬元，攤商最高可領取4萬元，盼能減輕攤商營運壓力。

