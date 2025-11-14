為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今東北季風接續影響！下週有機會迎來首波冷氣團

    2025/11/14 09:56 即時新聞／綜合報導
    今日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    今持續受東北季風影響，北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，下週二（18日）北方槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣強，因配合降雨，從預報來看北部低溫有機會達14度，若台北側站氣溫來到14度或以下，就達大陸冷氣團的門檻，有機會迎來入冬第1波冷氣團報到，依趨勢目前來看很有機會達標準。

    天氣風險公司分析師薛皓天提及，台灣冬季的天氣系統主要影響就是東北季風，近2日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24至27度，南部高溫約27至29度。

    明日東北季風漸減弱，水氣更進一步減少，僅北海岸至東半部為多雲有短暫陣雨天氣，各地皆為晴到多雲時晴天氣，北部天氣好轉，氣溫回升，高溫可來到25度，中部以南高溫約27至30度，南部感受暖熱，東半部高溫約25至27度。

    下週日為東北東風環境，環境水氣稍增，大台北東側及宜花為迎風面轉陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北西側至桃園帶至為多雲或多雲時晴天氣，其餘地區維持晴時多雲；新竹以北及東半部高溫約24至26度，苗栗以南高溫約27至30度。晚間起新一波東北季風逐漸增強，東北部夜間氣溫偏涼，且持續有短暫雨發生。

    下週一（17日）隨北方槽線加深，地面高壓南下，東北季風增強，新竹以北及宜花轉陰時多雲有短暫陣雨天氣，氣溫方面外出會有明顯感受偏冷，苗栗以南維持晴到多雲時晴天氣，不過中部氣溫有略下降，另外東北季風強勁，北海岸及西半部風力提升，局部有6至9級陣風機會，浪高也會提升，若要前往沿海地區的朋友要多加注意風浪狀況。

    下週二（18日）槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣強，且中高層有東風波動帶來的水氣，使中北部、東半部為陰陣雨天氣，其餘地區為多雲時晴天氣。因配合降雨，從預報來看北部低溫有機會來到14度，若台北側站氣溫來到14度或以下，就達大陸冷氣團的門檻，有機會迎來入冬第1波冷氣團報到，依趨勢目前來看很有機會達標準。倘若台北測站沒達冷氣團標準，中北部、東北部沿海地區及山區仍有12度左右低溫機會，嘉義以北及東半部也有20度以下機會。預估最冷時段為下週二夜間至下週三清晨。

    下週三、週四（19、20日）水氣稍減少，冷空氣強度稍減弱，北部、東北部上午前仍有短暫雨，白天轉多雲時晴天氣，其餘地區為晴到多雲時晴天氣，因陽光露臉。北部氣溫稍回升，但高溫仍在20度左右，其餘地區高溫約25度，整體感受偏涼到冷。

    下週五（21日）至下週末維持東北季風影響，不過水氣稍偏多，新竹以北至東半部為陰時多於有短暫雨天氣，因降雨氣溫稍偏低，氣溫約16至22度，夜間清晨偏冷，其餘地區維持晴到多雲時晴天氣，氣溫約20至27度。

