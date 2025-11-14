為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雲林「六房媽」過爐只有5房輪值 官網公布第6房在這裡

    2025/11/14 09:56 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林六房媽過爐每年吸引數萬名信徒隨香。（資料照）

    國家重要民俗「雲林六房媽過爐」卻只有5股（房）輪值，引起不少信徒好奇，中華民國六房媽會在官網公布12月13、14日前往傳說中的第6房嘉義縣大林鎮延香賜福行程。六房媽會理事長徐萬成說，在討論大林延香議題及踏勘路線，竟在人跡罕至的山頂尾撿到泛黃的紅壇摸彩券等各種巧合，令信徒嘖嘖稱奇。

    雲林六房媽沒有固定廟宇，由斗六、斗南、虎尾、土庫、大埤等地共5股34庄輪值奉祀，其中虎尾過溪股有村落要等80年才輪值一次，每年過爐都有數萬名信徒隨香，是雲林縣重要宗教盛事之一。

    但「六房」媽為什麼只有5股在輪值，徐萬成表示，六房媽是由林姓宗親的家族神明，原由六房輪流奉祀，大房斗南股、二房土庫股、三房五間厝股、四房大北勢股、五房過溪股，至於六房有一說是在大林一帶，2015年六房媽前往賜福，許多年長信徒看到媽祖鑾轎跪地膜拜感動淚流滿面。

    徐萬成指出，10年前大林賜福照片他找了好幾年都找不到，去年六房媽會在討論再次前往大林延香賜福，當天回家在倉庫找東西時踩到一張紙，撿起來竟是10年前大林賜福照片。還有上個月六房媽會一群人踏勘延香路徑，竟在大林一處偏僻的宮廟撿到一張泛黃的土庫股紅壇中秋節活動摸彩券，由於該處平日人跡罕至，當下他全身起雞皮疙瘩，所有人嘖嘖稱奇。

    六房媽臉書官網也公布睽違10年六房媽12月13、14日要前往傳說中的第六房大林延香賜福，信徒得知十分期待，有人說10年前錯過，今年一定要見證。六房媽會邀請大家一起隨香，且起駕出巡前今年值年的土庫紅壇有一系列活動，12月6、7日民俗藝陣大會師，12月12日明華園演出。

    雲林六房媽12月13、14日將前往傳說中的第六房大林延香賜福。（擷圖自中華民國六房媽官網）

