    首頁 > 生活

    高鐵列車與花海共舞構成動人的浪漫秋景

    2025/11/14 09:09 記者蔡宗勳／嘉義報導
    高鐵嘉義田尾段列車與粉紅花浪相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

    高鐵嘉義田尾段列車與粉紅花浪相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

    高鐵大道嘉義縣太保市田尾里段的波斯菊綻放中，粉、紅、白色波斯菊花在陽光映射下美不勝收，與呼嘯而過的高鐵列車構成動人的田園樂章，吸引不少人前來獵取令人目不暇給的畫面。攝影人建議最佳拍攝時段為上午8點至10點或下午3點以後的好天氣，因為光線柔和、色彩飽和度高，藍天、花海、高鐵的構圖能呈現出鮮明的對比。

    今年二期作因不少農田休耕改種波斯菊花肥作物之賜，高鐵大道兩側出現不少壯觀波斯菊花海，粉、紅、白色的波斯菊在陽光下層層綻放，田野寬闊的花海一望無際，起風時掀起如海浪般的波動，有著最自然的韻味與色彩，構成宛若日劇般的浪漫畫面。

    這裡最大的特色就是能欣賞到高鐵列車飛馳與花海搖曳同框的特有畫面。當高鐵列車疾速從前方穿越粉紅花田，速度與靜謐形成鮮明對比，構成一幅充滿層次的現代田園風景畫，也是嘉義太保季節限定的迷人秋日景象。

    辜姓攝影人指出， 這裡距高鐵太保站的車程約3分鐘，可以根據高鐵列車進出站的時去推算什麼時候可以捕捉到高鐵列車與花海共舞的畫面，當拍到美美的畫面，等候絕對是值得的。

    高鐵列車與波斯菊花海同框迷人畫面。（記者蔡宗勳攝）

    高鐵列車與波斯菊花海同框迷人畫面。（記者蔡宗勳攝）

    高鐵列車與波斯菊三色花海同框畫面，令人目不暇給。（記者蔡宗勳攝）

    高鐵列車與波斯菊三色花海同框畫面，令人目不暇給。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義太保市田尾里季節限定的波斯菊花海。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義太保市田尾里季節限定的波斯菊花海。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義太保市田尾美麗的波斯菊花海。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義太保市田尾美麗的波斯菊花海。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義太保市田尾里美不勝收的波斯菊花海。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義太保市田尾里美不勝收的波斯菊花海。（記者蔡宗勳攝）

    熱門推播