    首頁 > 生活

    分送便當給宜蘭受災戶 慈濟志工拿起鍋鏟自豪也是「鏟子超人」

    2025/11/14 09:09 記者游明金／宜蘭報導
    慈濟持續供應熱食到蘇澳，志工也拿起鍋鏟也當起鏟子超人。（慈濟提供）

    慈濟持續供應熱食到蘇澳，志工也拿起鍋鏟也當起鏟子超人。（慈濟提供）

    蘇澳大水後，宜蘭慈濟志工持續投入救災；雖然蘇澳鎮長李明哲說：目前暫不需要鏟子超人。但慈濟志工們下廚準備熱食，拿著鍋鏟炒菜，他們說：「我們也是鏟子超人，我們是拿鍋鏟。」

    慈濟志工昨天持續供應熱食，並為受災民眾清掃家園。志工帶著熱騰騰的便當，在雨中挨家挨戶詢問正在清掃的民眾，許多民眾看到慈濟來發便當，立刻表示：「我們5個」、「我們7個」、「熱騰騰的耶」。

    慈濟分多處準備熱食，其中位於五結鄉的慈濟羅東聯絡處也被泥水淹進，80多位當地志工在12日一早進行清理工作，告一段落後開始準備熱食供應。其中有55位在下午1點多接到熱食供應量增加需求，全力投入熱食供應，並將準備好的熱食送到蘇澳鎮公所。

    志工楊玲春說，他們沒有動員，是現場找幾位適合擔任主廚的一起進行，「我們也是鏟子超人，我們是拿鍋鏟」。蘇澳受災區一家素食餐廳是慈濟會員，因為店裡停電無法營業，也將冷凍庫的食材提供給慈濟志工。

    不只提供熱食，慈濟志工也在災區為受災戶清理，其中一戶廖先生家的地下室全淹，一群原本在花蓮縣光復鄉協助災戶修繕的慈濟志工，在馬太鞍堰塞湖紅色警戒期間，暫時無法進行修繕工作；得知宜蘭需要清掃人力立即轉到蘇澳，再次帶著高壓沖水機、淺水抽水馬達、刮刀等工具為受災戶清掃。

    慈濟表示，看到公共區域與街道已經由軍方與公所清理，今天會跟宜蘭志工團隊討論，了解受災區需求，規劃後續協助進行方式。

    慈濟志工在蘇澳災區協助災戶清理工作。（慈濟提供）

    慈濟志工在蘇澳災區協助災戶清理工作。（慈濟提供）

