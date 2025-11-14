為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭度假行館閘門造價2千萬！ 業者大方透露防水「超強部署」

    2025/11/14 08:54 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭冬山占地約3千坪的渡假行館，在剛淹水之際就啟動防水閘門，超強部署成功保住旅客人車及屋內設備。（泉月樓行館提供）

    宜蘭冬山占地約3千坪的渡假行館，在剛淹水之際就啟動防水閘門，超強部署成功保住旅客人車及屋內設備。（泉月樓行館提供）

    鳳凰颱風暴雨狂灌宜蘭，各地淹水災情慘重，冬山鄉有間占地約3千坪的渡假行館，在剛淹水之際就啟動造價約2千萬元的防水閘門，超強部署成功保住旅客人車，引發全國網友熱議，業者瞬間收到大批詢問訊息「如何辦到？」索性大方說明，搭配抽水馬達提升防禦能力！

    泉月樓行館官網貼出公告，感謝大家這幾日的關心與留言。由於訊息量相當多，無法逐一回覆，敬請見諒，也由衷感謝大家的掛念。

    業者說，泉月樓行館始終致力於讓每一位旅客入住時都能感受到安心、放鬆並被細心照顧。除了服務品質，在軟硬體設備與防災措施上亦投入高度重視，只因安全永遠是第一順位。

    業者表示，風災期間提前啟動各項防護措施，包括抽水馬達的檢測維護，以及大家近期特別關注的防水閘門等。因應不同建築與空間需求，只要選用合格的防水閘門，並依尺寸正確安裝，搭配抽水馬達運作，就能有效提升防水與防倒灌的能力。

    業者說，也向這次受到颱風影響的朋友們，致上最誠摯的關心與慰問。希望大家都平安無恙，生活亦能早日回到正軌。

    宜蘭超狂行館防水閘門造價2千萬，業者貼出公告透露搭配抽水提升防禦能力。（圖取自泉月樓行館臉書）

    宜蘭超狂行館防水閘門造價2千萬，業者貼出公告透露搭配抽水提升防禦能力。（圖取自泉月樓行館臉書）

