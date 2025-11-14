領普發1萬帳戶竟被鎖 2寶媽氣炸：騎車跨縣辦理才解鎖

普發1萬元近日陸續入帳，但有民眾反映帳戶竟因銀行「防詐措施」被鎖，在中部更有二寶媽質疑，被鎖定的帳戶平時都有在使用，加上住家附近沒有分行，只能騎2小時機車跨縣辦理才將帳戶解鎖。圖為示意圖。（資料照）

普發1萬元近日陸續入帳，但有民眾反映帳戶竟因銀行「防詐措施」被鎖，在中部更有二寶媽質疑，被鎖定的帳戶平時都有在使用，加上住家附近沒有分行，只能騎2小時機車跨縣辦理才將帳戶解鎖，直呼「發什麼神經？」、「真的很擾民」。

綜合媒體報導，隨著普發1萬元陸續發放，近日也陸續傳出有民眾的銀行帳戶被鎖，指因銀行系統認定「資金流異常」。在南投有一名二寶媽，連同家中兩名未成年孩子，在12日有3萬同時匯入，卻被判定異常導致帳戶被鎖，只能親自跑一趟銀行才能解鎖，由於住家附近沒有分行，只能從南投騎車到彰化處理，往返花了2個多小時。

這名媽媽也表示，原本以為上網登記很方便，沒想到變成自找麻煩，她也質疑「發什麼神經？就我跟兩個小孩的普發現金，異常什麼？」、「明明是行政院匯入，銀行也都有註記，還是被判定異常，真的很擾民。」

在發文底下網友也紛紛質疑「擾民的政策」、「最近真的很有事，那天買手機也讓我拒絕交易，害我在店員面前很尷尬….」、「現在銀行動不動就鎖帳，這種家庭帳戶根本超正常的好嗎？」、「怎麼最近那麼愛鎖，上禮拜去銀行解釋了5個小時，連繳交小孩保險都要問，都繳了6年以上了，現在才問？」，有網友更指出「我昨天也被鎖，然後我今天打給金管會，他說會幫我申訴，叫我等幾天」。

