    首頁 > 生活

    新社花海遊客外溢 豐原這處新景點人潮大增

    2025/11/14 08:09 記者張軒哲／台中報導
    營林所台中出張所宿泊所日式建築典雅。（記者張軒哲攝）

    營林所台中出張所宿泊所日式建築典雅。（記者張軒哲攝）

    新社花海暨台中國際花毯節本月熱鬧登場，吸引全國各地遊客到訪，也帶動周邊觀光景點人潮，其中，旅行社也排入甫整修開放的市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」，吸引大批遊客參訪，在日式建築留下倩影。

    位於豐原的「營林所台中出張所宿泊所」歷經3年規畫、修復及策展，8月底開幕活動，透過空間活化再利用，以八仙山林業發展為主軸策展，結合光影、實物及日常，帶領民眾沉浸式體驗跨時空的林業文化之旅。

    宿泊所現有的日式建築風格空間吸睛，因為免費參觀，又附設紀念品賣店，近日遊覽車接力到訪，另外東豐綠廊、廟東夜市、東勢客家文化園區、林業園區等景點，遊客也有增加。

    林業署指出，營林所台中出張所宿泊所自今年8月29日開放至今，參觀人數逐漸攀升，現正展出之《源起・宿泊》策展將持續辦理，自今年11月至明年1月，於週末辦理《森居記》系列活動，邀請民眾認識林業歷史及參與DIY活動。明年將規劃平日由解說志工提供導覽服務，另規劃於假日不定時辦理參與式活動。宿泊所內山林製造賣店販售台中分署開發商品及土肉桂夾心酥、氣泡水及冰淇淋等簡食，並將持續推出新品。

    「營林所台中出張所宿泊所」以八仙山林業發展為主軸策展。（記者張軒哲攝）

    「營林所台中出張所宿泊所」以八仙山林業發展為主軸策展。（記者張軒哲攝）

    遊覽車載團客參訪「營林所台中出張所宿泊所」。（記者張軒哲攝）

    遊覽車載團客參訪「營林所台中出張所宿泊所」。（記者張軒哲攝）

